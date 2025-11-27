Chystá se Lukašenko na válku? Běloruské školství se militarizuje

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko. | foto: Reuters

Jiří Just
Lampasáci ve školách, drony a povinná branná cvičení. To je realita běloruských škol. Lukašenkův režim militarizuje vzdělávací systém. Aby mládež byla loajální.

„A teď domácí úkol. Ve svém volném čase zkuste založit skupinu timurovců a zvolte si velitele. A hlavně, popřemýšlejte, jaké dobré skutky byste mohli udělat,“ říká svým žákům Dmitrij Uklejko. Podplukovník pohraničníků ve výslužbě působí jako učitel vojenské a vlastenecké výchovy na základní škole v běloruském Homelu.

„Snažím se dětem ukázat, co dobrého je v naší zemi. Máme jadernou elektrárnu, rafinerie, Běloruský metalurgický závod, chemičku Belaruskalij,“ uvádí pro list Gomelskije vedomosti.

Účast na ideologických a tzv. vlasteneckých akcích se postupně stává pro běloruské studenty normou.

Vojenruk, jak se v Bělorusku přezdívá vyučujícím lampasákům, prý nechce děti banálně učit rozborku a sborku kalašnikova. Chce se jim nejdříve „dostat do duše“.

„Chci být odvážný a chrabrý jako Igor Pavlovič. Slyšel jsem o jeho hrdinství na přechodech v Afghánistánu. Asi bych se zachoval stejně. Jen nevím, jestli bych měl dost sil,“ vychvaluje svého vojenruka na opačné straně Běloruska deváťák Matvej z vitebského gymnázia.

Igor Pavlovič Fjodorov, veterán sovětské války v Afghánistánu, učí děti pořadové přípravě, připravuje družstva na vojensko-vlastenecké soutěže, v rámci mimoškolní činnosti má na starosti Školu mladých obránců vlasti. S žáky druhých stupňů trénuje držení těla, aby důstojně zvládli stát u pomníků sovětských vojáků, partyzánů a odbojářů ve Vitebsku a okolí. Tak renesančního vojenruka popisují režimní noviny Belarus segodňa.

Branné cvičení ve vojenských posádkách

V ještě donedávna, alespoň formálně, neutrálním Bělorusku rychlým tempem probíhá militarizace školství. Poslední čtyři roky jsou do běloruských škol zaváděny vzdělávací programy spojené s vojenskou přípravou, státní ideologií a upevňováním vazeb na silové resorty země.

