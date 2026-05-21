Zkraje tohoto týdne běloruská armáda s ruskými vojáky zahájila nácvik dopravy jaderných hlavic a jejich přípravy k použití. Tyto manévry jsou součástí eskalace bezpečnostní situace okolo Běloruska. Ještě donedávna neutrální stát měl umístit na svém území ruské jaderné zbraně, balistické rakety středního doletu Orešnik, a běloruský prezident nechává pravidelně provádět cvičení své armády.
„Do akce se zapojují vojenské jednotky raketových vojsk a letectva. Během cvičení se ve spolupráci s ruskou stranou plánuje procvičit dodávky jaderných zbraní a jejich přípravu k použití,“ uvedl pro média tiskový odbor běloruské armády.
„Lukašenko kvůli své spoluúčasti na ruské agresi proti Ukrajině již pět let trpí finančními ztrátami a zároveň přichází o příležitosti klíčové pro zachování svého režimu.“
Uladzimir Kobec, výkonný ředitel běloruského exilového think tanku iSANS
Nedávno přitom Alexandr Lukašenko uvedl, že zahajuje cílenou mobilizaci vybraných vojenských jednotek. Země se podle něj chystá na válku. „Budeme selektivně mobilizovat jednotky ozbrojených sil, abychom je připravili na válku. Dá-li Bůh, bude možné se jí vyhnout. Všichni se ale na válku připravujeme,“ nechal se slyšet běloruský autokrat.