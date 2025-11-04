Platit Minsku za vzduch? Dráždit Katar směrnicí? Lukašenko se na adresu EU trefil

Je možné, aby člověk s tímto mentálním nastavením řekl v jádru pravdu? Že by poukázal na něco, o čem se sice nemluví nahlas, ale je to problém? Že by si k tomu vypůjčil argumentaci samotné EU?
Evropa nám brzy bude platit za čistý vzduch, prohlásil Lukašenko
Ano, je to možné. V sobotu Lukašenko navštívil biosférickou rezervaci a řekl o ní: „Musíme si ji chránit. Nastane doba, kdy nám Evropa zaplatí za to, co chráníme.“ EU prý bude muset Bělorusku platit za čistý vzduch, který produkují tamní mokřady a lesy, neboť podobné zdroje prý sama nemá.
Platí ještě „břemeno bílého muže“?
Myslel to Lukašenko vážně? Je snadné se mu vysmát. Nebo říci, že tvrdí-li, že EU podobné zdroje nemá, tak ať se podívá třeba do Finska. Nebo mu připomenout, že v Evropě převládá vzdušné proudění ze západu (od oceánu) na východ (na kontinent), takže Evropa si běloruský vzduch – skutečně čistý, v tom má Lukašenko pravdu – až tak moc neužije. Tak proč by za něj měla platit?
Jenže přes všechen výsměch je tu racionální jádro, na které Lukašenko narazil. Evropská unie zahrnuje asi šest procent světové populace a vypouští asi šest procent globálních emisí CO2. Je tedy poměrně okrajovou součástí problému, máme-li ho považovat za globální. Sama EU ho za globální rozhodně považuje, nicméně mlčí o svém nízkém podílu na něm.
Přes to vše se EU v praxi chová, jako bychom žili před sto lety, kdy platilo kiplingovské heslo o „břemeni bílého muže“. Platilo něco, co dnešní progresivisté zarputile odmítají coby projev paternalismu, imperialismu, ba rasismu. Před sto lety tvořili nositelé „břemene bílého muže“ 36 procent světové populace a disponovali výraznou většinou ekonomické i politické moci. Rozhodovali o tom, které území bude, či nebude kolonií, o míře svobody obchodu, o výši cel a tak dále.
Teď, jak už bylo řečeno, samotná EU reprezentuje jen šest procent světové populace a produkuje jen šest procent globálních emisí CO2. Přesto si nárokuje daleko větší rozhodovací moc, než by odpovídalo těmto číslům. Zpřísňuje a prosazuje další a další normy i kvóty, „špinavé výroby“ outsourcuje mimo Evropu, často do Asie, dovozu nenormovaných surovin či výrobků se brání nebo chce bránit pomocí směrnic či „zelených“ cel. A ve světě tím budí silný protitlak.
Kdyby Katar naplnil svou hrozbu
Když Lukašenko prohlásí, že Evropa bude muset platit za čistý běloruský vzduch, můžeme se tomu zasmát. A říkat si například, že země, která cíleně vyváží blízkovýchodní migranty na hranici s Polskem, nemá nárok na férové zacházení, natož na platby za čistý vzduch.
Ale když Evropě vyhrožuje Katar, že jí přestane dodávat zkapalněný zemní plyn (LPG, Katar zajišťuje 11 procent jeho dovozu do EU), je to úplně jiná liga.
Už nějakou dobu se mluví o tom, že Kataru vadí unijní směrnice o náležité péči firem ve sféře udržitelnosti (CSDDD). Že ta směrnice nařizuje přísné kontroly, zda dovozci surovin či zboží nevyužívají nucenou práci či nepoškozují životní prostředí. Ona směrnice nevadí jen Kataru, ale i firmám americkým (zvláště společnosti ExxonMobil). A v pondělí, na konferenci v Abú Zabí, katarský ministr energetiky prohlásil, že nenajde-li EU způsob, jak směrnici CSDDD zásadně zmírnit či zrušit, Katar přestane do Evropy zkapalněný zemní plyn dodávat.
Co s tím? To je pro EU vážné téma k zamyšlení. Ještě před dvěma třemi lety, po ruské invazi na Ukrajinu, používal Brusel právě katarský plyn a jeho dovoz jako zásadní argument pro to, aby se státy EU odstřihly od dodávek uhlovodíků z Ruska. Někde s tím uspěl rychleji, někde pomaleji, někde vůbec (Maďarsko, Slovensko). Ale naplní-li svou hrozbu Katar, už to nebude v rovině „tam či jinde“, respektive „pomaleji či rychleji“, ale bude to plošné odříznutí Evropy jen kvůli tomu, čemu se na Západě říká „hodnotová politika“ a mimo Západ „arogance“.
Lukašenko podle Andersena
Ve srovnání s tím působí Lukašenko málem vstřícně. Sám si pro své sdělení vypůjčil unijní argumenty ve stylu: Chcete zachránit planetu a mít čistý vzduch? Chcete kvůli tomu ostatním vnucovat své normy? Aby jiní připláceli za to, že k vám smějí vyvážet? Tak zaplaťte za náš čistý vzduch.
Můžete si stokrát říkat, že Lukašenko je magor. Ale řekl něco, co je svým způsobem pravda a ještě to ladí s hodnotami EU. S nadsázkou řečeno, Lukašenko se tak trochu ocitl v roli dítěte z Andersenovy pohádky, které řeklo, že král je nahý.