V úterý 24. listopadu bude velký senát Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku rozhodovat o třech případech týkajících se Polska, Litvy a Lotyšska.
Jde o události z let 2021 a 2022, kdy běloruský diktátor Alexandr Lukašenko využíval migranty jako nástroj politického nátlaku na sousední státy. Nešlo o spontánní migrační vlnu, nýbrž o promyšlenou operaci režimu, který dobře věděl, jaké dilema tím evropským zemím připraví. Holt mazaný Saša z Minsku.
Smíme ještě bránit vlastní hranice?
Žalobci tvrdí, že byli vraceni do Běloruska bez individuálního posouzení svých žádostí. Právní stát (Rule of Law) samozřejmě musí respektovat lidská práva. Jenže ani ochrana lidských práv nemůže znamenat, že stát přestane být fungujícím státem, rezignuje na kontrolu vlastních hranic a nechá si určovat pravidla jejich ochrany okolnostmi, které sám nemůže ovlivnit.
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Zajímavá je také skutečnost, kdo v těchto sporech stojí na straně migrantů. V polském případě je zastupuje mimo jiné sdružení Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP). Podle vlastní účetní závěrky získalo v roce 2023 z polských veřejných zdrojů 60 800 zlotých a dalších více než 1,18 milionu zlotých z evropských a evropských hospodářských fondů.
Platíte nás, a my na vás žalujeme
A zde se dostáváme k podstatě paradoxního problému. Veřejné peníze pocházejí od daňových poplatníků. Stát je vybírá, aby financoval veřejné služby a plnil své zákonné úkoly.
Je jistě legitimní podporovat občanskou společnost, právní pomoc i kontrolu veřejné moci. Není však samozřejmé, že každá aktivita označená za veřejně prospěšnou musí automaticky získat nárok na veřejné financování.
Demokracie není dotační automat na podporu všech představ o tom, jak má společnost vypadat. A už vůbec by neměla vytvářet zvláštní privilegovanou vrstvu organizací, které disponují veřejnými prostředky, ale jejichž politické a společenské cíle nikdo dostatečně nevyhodnocuje a nekoriguje.
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Neziskové organizace mají plné právo žalovat stát. Stejně tak má ale veřejnost právo ptát se, proč jejich činnost financuje?
Polsko, Litva a Lotyšsko (stejně jako Česko nebo Slovensko) nejsou povinny volit mezi lidskými právy a vlastní bezpečností. Potřebují obojí. Evropská úmluva o lidských právech nemá být bianco šekem pro libovolné jednání státních orgánů, ale ani nástrojem, který evropským zemím fakticky znemožní bránit se organizovanému migračnímu nátlaku.
Kde na to vzít?
O výsledku rozhodne štrasburský soud. O něčem jiném bychom však měli rozhodovat my sami: zda chceme, aby se z veřejných peněz financovaly také aktivity, jejichž cílem je prostřednictvím soudních sporů měnit politiku vlastních států. Právo na takovou činnost je jedna věc. Nárok na její financování z kapes daňových poplatníků věc docela jiná. To je nutno racionálně rozlišovat.
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Domácí satirický šťouchanec na úplný konec – dávejme si velký pozor na ty české a moravské politiky, kteří na jednu stranu kritizují schodek veřejných financí a současně jdou na ruku politickým neziskovkám, které by v rámci vyššího dobra rádi velice štědře platili. Ptejme se jich důrazně, kde na to v budoucnu vlastně chtějí brát?
Již nyní dlužíme skoro čtyři biliony korun.