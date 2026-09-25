Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Trumpův deal s Běloruskem naráží na Pobaltí. Ve hře je víc než jen potaš

Jiří Just
Doporučujeme
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie13 Premium

Americký prezident Donald Trump. | foto: Julia Demaree NikhinsonČTK

Bílý dům by se chtěl dohodnout s režimem Alexandra Lukašenka o dodávkách důležité suroviny. V cestě jim stojí Evropská unie a pobaltské státy.

Běloruskému autokratovi Alexandru Lukašenkovi se daří sbližovat s USA. Nejenže na tom může vydělat, ale také může dostat pod tlak sousední státy – členy EU a NATO.

„Spojené státy pracují na velké dohodě ohledně nákupu potaše z Běloruska. Cena by byla podstatně nižší, než jakou v současnosti platíme Kanadě, což je velmi dobrá zpráva pro naše farmáře a rančery,“ napsal zkraje tohoto týdne na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump.

Problém nejsou jen dostupné objemy hnojiva, které by se daly poslat do Spojených států, ale také sankce EU, které zrušeny nebyly.

Trumpův tweet může vypadat jako jeden z dalších šťouchanců do Kanady, pro Bělorusko ale může být skulinkou skrz sankce.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.