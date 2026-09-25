Běloruskému autokratovi Alexandru Lukašenkovi se daří sbližovat s USA. Nejenže na tom může vydělat, ale také může dostat pod tlak sousední státy – členy EU a NATO.
„Spojené státy pracují na velké dohodě ohledně nákupu potaše z Běloruska. Cena by byla podstatně nižší, než jakou v současnosti platíme Kanadě, což je velmi dobrá zpráva pro naše farmáře a rančery,“ napsal zkraje tohoto týdne na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump.
Problém nejsou jen dostupné objemy hnojiva, které by se daly poslat do Spojených států, ale také sankce EU, které zrušeny nebyly.
Trumpův tweet může vypadat jako jeden z dalších šťouchanců do Kanady, pro Bělorusko ale může být skulinkou skrz sankce.