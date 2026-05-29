Když se ohlédnu za uplynulým víkendem, nevybaví se mi Bernd Posselt nebo projevy, ale jedno hloupé a zbytečné gesto: rudě pomalované ruce sochy Edvarda Beneše před brněnskou právnickou fakultou a nápis „Český nácek, škůdce Moravy“. Jako by právě tehdejší prezident měl být hlavním viníkem všeho, co se po válce stalo.
|
Moravští aktivisté obarvili sochu Beneše „krví“, označili jej za nácka a škůdce
Jeho dekrety zůstávají i 80 let po válce politickým tématem. Landsmanšaft sice už nežádá jejich zrušení, ale ani pro sudetské Němce nejsou mrtvé, jak účastníci sjezdu přiznávali. Shodou okolností jsem nedávno namluvil Benešovy Paměti jako audioknihu a desítky minut jsem strávil četbou pasáží věnovaných této věci. Poslechněte si celou kapitolu pozorně: Beneš nepřemýšlel o odsunu jako o pomstě. Přemýšlel o něm jako o otázce přežití státu. To je podstatný detail.
Prezident dospěl po Mnichovu k názoru, že celý systém kolektivní bezpečnosti, který mocnosti dohodly po první světové válce, selhal. Věřilo se, že Společnost národů a mezinárodní garance zabrání konfliktům. Jenže podle něj právě selhání společného soužití Čechoslováků s německou menšinou ukázalo opak. Meziválečné středoevropské státy byly etnicky propustné a národnostní menšiny se ve 30. letech v jeho očích staly nástrojem geopolitického tlaku. Německo využilo krajany v Československu k rozbití republiky a Mnichov byl vyvrcholením.
Pak přišla okupace. Heydrich, Lidice, koncentráky, popravy, systematické ponižování národa. Beneš ve svých vzpomínkách opakovaně popisuje, jak brutální nacistický teror změnil psychiku společnosti. V Protektorátu prý rostla „hrozivá touha po pomstě“.
|
Beneš má stále rudé ruce. Nulová škoda, tvrdí aktivisté. Drsný vzkaz exprezidenta Zemana
A právě tady se Benešova argumentace stává nejtvrdší a nejméně pochopenou. On se totiž nezačal bát pouze Němců. Začal se bát také Čechů. Přesněji řečeno toho, co se stane po válce, až se nahromaděná nenávist utrhne ze řetězu. Ve svých úvahách varoval, že nebude-li německá otázka vyřešena organizovaně, přijde nekontrolovaný výbuch násilí. Obával se „občanské války a krvavých masakrů mezi oběma národy“.
Odsun proto vnímal paradoxně jako menší zlo. Ne jako ideální řešení, ale jako pokus zabránit ještě větší katastrofě. Transfer obyvatelstva považoval za „lidštější“ variantu, než by byly spontánní msta ulice a lynčování. Dnes to zní tvrdě, možná cynicky, jenže Evropa roku 1945 byla plná strachu, trosek a traumat. A také přesvědčení, že starý svět definitivně selhal.
|
Milá prababičko, vím, že za nic nemůžeš, ale tvůj odsun byl asi nutný
Proto mi extrémně vadí, když se z Beneše stává karikatura. Jednou „hrobník demokracie“, podruhé „český nácek“. Jako bychom už nebyli schopni připustit, že dějiny tvoří i tragické osobnosti, které dělají problematická rozhodnutí z hlubokého přesvědčení, že tím chrání svou zemi.
Smíření mezi Čechy a sudetskými Němci je správné. Ostatně česko-německá deklarace pro to už před téměř třiceti lety udělala víc než většina dnešních teatrálních gest. Je dobře, že dnes mohou v Brně zaznít hymny obou národů bez projevů nenávisti. Ale smíření přece neznamená, že začneme vlastní dějiny vykládat jako černobílý příběh českého zločinu.
|
Landsmanšaft a Benešovy dekrety? Až dost živé téma, však s ním Zeman vyhrál volby
Beneš nebyl bezchybný politik. Na konci života byl nemocný, vyčerpaný a v mnohém se tragicky mýlil. Ale označovat člověka, který po boku Masaryka budoval československý stát a během války usiloval o jeho obnovu, za „nácka“, vypovídá víc o povrchnosti dnešní doby než o něm samotném.