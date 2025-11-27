Benešovy dekrety opět na tapetě. Kdo obslouží politicky osiřelé Maďary na jihu Slovenska?

Vláda Roberta Fica ve středu v reakci na dokument PS odmítla případné otevření takzvaných Benešových dekretů, které po druhé světové válce v Československu mimo jiné omezily majetková práva německé a maďarské menšiny. Takový krok by podle vládních politiků mohl ohrozit stávající vlastnické poměry pozemků a staveb na Slovensku. Ministr sportu Rudolf Huliak dokonce hřímal, že opoziční iniciativa hraničí s vlastizradou. Jenže lídr PS Michal Šimečka tvrdí, že jeho strana rušení dekretů, jak je jí vládou podsouváno, v úmyslu neměla.
Konfiskace podle vyhaslých dekretů
Cílem dokumentu, přijatého během výjezdního zasedání poslanců strany na jižním Slovensku, většinově obývaném Maďary, byla mj. snaha upozornit na „dlouhodobý nezájem většiny slovenských vlád o ekonomický rozvoj jižního Slovenska“ a přimět vládu k podniknutí gest dobré vůle vůči slovenským Maďarům. Autoři též navrhují, aby vlády v Bratislavě a Budapešti přijaly nějakou obdobu Česko-německé deklarace.
To všechno je jistě bohulibý záměr. Blbé ovšem je, ale jinak to zřejmě nešlo, že jeden z bodů textu obsahoval zmínku o „dekretech prezidenta Československé republiky“, o kterémžto klacku by mohla vyprávět spousta českých politiků. Jednomu se při vzpomínce na českou politiku přelomu tisíciletí skoro nechce věřit, že Sudetoněmecké krajanské sdružení se chystá na svůj sněm v Brně a Špilberk ještě nehoří.
|
Řeší ještě někdo Benešovy dekrety? Projevy na Sudetoněmeckém sněmu ukázaly jasný posun
Podle Šimečky lidé v souvislosti s dekrety i nyní ještě mohou přijít o vlastní pozemek. „Nežádáme zrušit Benešovy dekrety. Říkáme jen to, co je dlouhodobou odbornou i právní praxí: dekrety jsou součástí našeho právního řádu, ale jsou vyhaslé a nelze je používat k zakládání nových právních skutečností. Chceme, aby to státní orgány konečně respektovaly,“ napsalo Progresivní Slovensko agentuře ČTK.
Straně prý jde především o to, aby státní orgány přestaly uplatňovat vůči Maďarům princip kolektivní viny, což se podle politiků PS děje ze strany Slovenského pozemkového fondu. Jak uvádí deník Sme, fond už několik let provádí konfiskace rozsáhlých soukromých pozemků, které nebyly předmětem konfiskace po válce, přičemž se odvolává právě na dekrety prezidenta Edvarda Beneše, dnes již právně vyhaslé. Což je opravdu absurdní. Ale pakliže skutečně dochází v důsledku nějakého úředního šlendriánu 80 let od války k uplatňování kolektivní viny, mají to řešit příslušné soudy. Z výbušného tématu se však mezitím stává aktuální politikum.
S kritikou iniciativy progresivistů přispěchaly nejen strany vládní koalice Směr, Hlas a SNS, ale též část opozice. Podle opozičního KDH chce PS oživením tématu dekretů oslovit maďarské voliče, věc má ale současně potenciál ještě více rozdělit slovenskou společnost.
Politické subjekty etnických Maďarů nemají své zastoupení ve slovenském parlamentu už druhé volební období, a tak se kdekomu může zdát, že maďarský volič z jihu Slovenska je k mání. Progresivní Slovensko, které by úspěchem v těchto vodách jistě nepohrdlo, dlouhodobě vede žebříčky stranických preferencí, na potenciální většinu v příštím parlamentu se svými přirozenými partnery ale nadále nedosáhne.
Pomoct může kdokoliv
Ekonomický rozvoj a vůbec prosperita jižního Slovenska by měla být v zájmu všech relevantních stran v zemi, jinak by obyvatelé regionu mohli mít tendenci očekávat pomoc odjinud. A tím odjinud není myšlen Brusel. I když doba permanentního napětí mezi oběma etniky je už díkybohu ta tam. Jakýmsi historickým předělem, před který se už nechce vracet snad žádná strana, byla třetí Ficova vláda (vznikla v roce 2016), v níž bezprecedentně zasedli členové slovensko-maďarské strany Most-Híd i slovenští nacionalisté z SNS.
Je velkým štěstím Slováků i Maďarů, že politici, již stojí v čele obou zemí a kteří si kdysi rozhodně nebyli nakloněni, si dnes říkají partneři a spojenci. Pochvala na jejich adresu samozřejmě platí, jen pokud zrovna není řeč o válečném konfliktu na východ od Košic a Nyíregyzázy, tam mají občas problém rozeznat, kdo je agresor a kdo oběť. Horečná diplomatická aktivita, která v současnosti probíhá v zájmu toho, aby na Ukrajině skončilo čtyři roky trvající umírání nevinných lidí a absolutní devastace všeho, může mít citelný dopad na střední Evropu.
Uhry
Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.
Na výsledky diplomatického úsilí čekají nejen ti, kdo si přejí co nejspravedlivější vyřešení konfliktu. Není to tak dávno, co si svou polívčičku na setkání s ruským exprezidentem Dmitrijem Medveděvem přispěchal ohřát maďarský poslanec László Toroczkai z dnes naštěstí marginálního hnutí Naše vlast. Ten dlouhodobě prohlašuje, že pokud by Ukrajina měla coby stát padnout, Podkarpatská Rus se 150 tisíci Maďary by se měla vrátit pod správu Budapešti. Neštěstí se do střední Evropy může vrátit nejen ve formě války.
Má-li Robert Fico, jehož vláda včera reagovala na téma Benešových dekretů během svého výjezdního zasedání na severovýchodě Slovenska, ještě nějaké politické instinkty, naplánuje si ten další výjezd někam na jih. Někam, kde ve školách recitují nejen Hviezdoslava, ale i Petőfiho. Může tak spojit příjemné s užitečným – připoutá maďarsky mluvící menšinu pevněji k slovenskému státu a současně může Progresivnímu Slovensku vypálit rybník v souboji o maďarského voliče.