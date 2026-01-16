Benešovy dekrety na Felvidéku aneb Co je dovoleno Orbánovi, není dovoleno Magyarovi

Tolik se toho namluvilo o Fialově kabinetu jako překážce harmonických vztahů mezi vládami v Praze a Bratislavě, až se zapomnělo, že pokud jde o válku na Ukrajině, která Čechy a Slováky dosud oficiálně rozdělovala, problém mají též Poláci s Orbánovou vládou. Naposledy se to ukázalo minulý měsíc, když polský prezident Karol Nawrocki před jednáním V4 v Ostřihomi zrušil setkání s maďarským premiérem, jemuž tenkrát ještě ani nestihly na ruce uschnout kapky potu Vladimira Putina, kterého pár dní předtím navštívil.
Další rána přišla tento týden. Maďarské úřady udělily politický azyl polskému exministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi, který je v Polsku obviněn z vedení zločinecké organizace nebo zpronevěry peněz z fondu pro oběti trestných činů. Olej do ohně přilévali v minulých hodinách šéfové diplomacií obou zemí. Proti rozhodnutí maďarské vlády se ohradil polský ministr Radoslaw Sikorski, který mj. prohlásil: „Maďarsko se pod vládou zkorumpovaných nacionalistů stalo nejchudší zemí Evropské unie“, načež jeho protějšek Péter Szijjártó pronesl, že Sikorski mluví jako „Sorosův fanatický proválečný agent“.
Mezi takto antagonisticky naladěnými administrativami se sotva najde vůle navázat na slavné přísloví Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki (Polák, Maďar, dva bratři, v šavli i ve sklenici).
Slovenská nahrávka na maďarskou smeč
Ale velice brzo se může zhroutit i méně tradiční, zato v posledních letech poměrně překvapivě fungující spojenectví mezi Budapeští a Bratislavou (a to se šéfové tamních vlád Orbán a Fico v dřívějších dobách příliš nemuseli). Napětí do vztahů obou zemí vneslo téma Benešových dekretů, které zvedlo opoziční Progresivní Slovensko.
Loni na podzim strana upozornila, že na základě Benešových dekretů dodnes dochází k vyvlastňování pozemků příslušníků maďarské menšiny na jihu země. Ficova vláda označila iniciativu PS za útok na právní řád Slovenska a přijala zákon, který kriminalizuje kritiku poválečného uspořádání – zpochybňování dekretů prezidenta Beneše může být „oceněno“ až šesti měsíci vězení.
Za normálních okolností by Viktor Orbán podobnou nahrávku na smeč (porušování práv Maďarů v sousední zemi) s chutí a beze zbytku využil. Tentokrát se drží zpátky, prý se teprve uvidí, zda bude muset učinit nějaké kroky na ochranu slovenských Maďarů. Toho velice rád využil Orbánův vyzyvatel Péter Magyar, jemuž průzkumy už rok a půl předpovídají vítězství ve volbách vypsaných na 12. dubna, a napsal Ficovi otevřený dopis, v němž ho vyzývá ke stažení novely příslušného zákona.
Zatímco slovenský premiér se po vzoru toho maďarského rovněž nepouští do otevřené polemiky, výměna probíhá na nižší úrovni. Na Evropskou unii se obrátila poradkyně maďarského premiéra Orbána Katalin Sziliová s tím, že slovenský zákon „útočí na základy evropského právního systému“ a omezuje právo na svobodu projevu, očekává proto, že Brusel zakročí. A co na to Bratislava? Úřad slovenské vlády ke stížnosti Orbánovy poradkyně uvedl, že ji plně respektuje.
Vydržet do voleb
Ať už se Katalin Sziliové dostane z Bruselu jakékoliv odpovědi, Viktor Orbán si s ní před svým maďarským publikem jistě poradí. Pouštět se do křížku se svým národně konzervativním spojencem Robertem Ficem se mu ale zjevně nechce. Už tak coby potížistický tandem tahají v souboji s Bruselem za kratší konec.
V tomto duchu se k věci vyjádřil i slovenský prezident Peter Pellegrini, kterému se celá věc jeví jako nahrávka slovenské opozice ve prospěch kampaně maďarského opozičního lídra. A Pellegriniho prý navíc uráží, když v dopise slovenskému premiérovi Péter Magyar označuje Slovensko jako Felvidék (v překladu Horní země, což je tradiční maďarské označení pro sever někdejších Uher, dnes prakticky už jen pro jih Slovenska obývaný Maďary).
Uhry
Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.
Nejzábavnější na celé věci je to, že o jižním Slovensku hovoří jako o Felvidéku celé dlouhé roky nejen každý běžný Maďar, nýbrž i ten nejznámější z nich – Viktor Orbán. Ale znáte to – co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi. Takže to, co je v dnešních bratislavských vládních kruzích tolerováno letitému spojenci a politickému mazákovi Orbánovi, neprojde nováčku Magyarovi, který je navíc ještě stále pouze budoucím možným předsedou vlády.
Zkušenost posledních desítek let říká, že ať už bude příští vládu v Budapešti sestavovat matador Orbán, nebo jeho nesmlouvavý kritik Magyar, aktuální volební kampaní živená potenciální slovensko-maďarská bouře se na jaře uklidní, Benešovy dekrety zůstanou možná ještě vyhaslejší než dosud a excesy, k nimž údajně na slovenských úřadech dochází, budou vyřešeny. Nebo se opět stanou předvolebním tématem, ale to až v příštím roce, kdy parlamentní volby čekají pro změnu Slovensko, přičemž maďarsky mluvících voličů tam není málo…
A třeba se jednoho dne opět dočkáme podobně sympatické scény, jako když bývalý slovenský premiér Eduard Heger obdaroval Viktora Orbána v reakci na jeho zálibu ve fotbalových šálách s mapou Uher šálou se slovenským znakem a nápisem Slovakia. Šálu s nápisem Felvidék maďarský premiér asi ještě nemá. Ani ten současný, ani ten presumptivní.