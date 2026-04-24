Třeba se Fico spřátelí i s Magyarem. Sousto jako Benešovy dekrety by ale chtělo ošetřit formálněji

Můžou si obě země dovolit nechat záviset tradičně křehké vzájemné vztahy jen na emocích svých lídrů? Existuje spolehlivější řešení.
Ne že by referování obou politiků o společném úterním telefonátu vypadalo jako rčení „jeden o voze, druhý o koze“ v praxi, ale daleko to k němu nemělo. Téma Benešových dekretů, které ještě před nedávnými maďarskými volbami rozbouřilo vztahy mezi Bratislavou a Budapeští, zmínil Fico, byť se vší vážností, až na konci svého postu na Facebooku.
Magyar naopak své sdělení tamtéž právě na tomto bodu postavil. O politických otázkách prý obě strany mohou spolu diskutovat pouze v případě zrušení zákona, který hrozí vězením za popírání poválečných dekretů prezidenta Edvarda Beneše.
On je v tom Beneš tak trochu nevinně, protože na rozdíl od sudetoněmeckého příběhu byl pozemkový majetek Maďarů na Slovensku konfiskován na základě rozhodnutí Slovenské národní rady. Beneš a jeho dekrety ale jako symbol slouží dobře.
|
Fico telefonoval s Magyarem. Ten podmínil spolupráci vyřešením Benešových dekretů
Pro připomenutí – loni na podzim opoziční Progresivní Slovensko upozornilo na uplatňování poválečných norem i v současnosti, načež Ficova parlamentní většina schválila novelu trestního zákoníku, která hrozí až půlročním vězením za jejich zpochybňování, a do třetice tato agenda posloužila Magyarovi a jeho straně Tisza, aby svou volební kampaň vytunil ještě větším důrazem na obranu práv Maďarů žijících v sousedních zemích. A tato starost ho zjevně nepřešla ani po volbách.
Bratislavský pendrek na popírače
Uhry
Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.
Z praxe, na kterou upozornila slovenská opoziční strana, jež má velkou šanci vyhrát příští rok volby, bylo v šoku tak trochu celé Slovensko. Málokdo tušil, že je ještě dnes možné vzít někomu majetek na základě 80 let staré právní normy, o oprávněnosti jejíhož přijetí by bylo možné i dnes diskutovat, která by ale dnes měla být bezesporu považována za vyhaslou. Stejně jako se hovoří o vyhaslých Benešových dekretech v Česku. Je přece absurdní postihovat někoho po bezmála století za něco, co souviselo s životem jeho předků (ať už šlo o jejich skutečné, nebo domnělé prohřešky).
Není proto divu, že Péter Magyar využil slovenskou přihrávku ke smeči, která ale celý tento mač zdaleka neukončila. Budoucí maďarská vláda s největší pravděpodobností nebude chtít zpochybňovat Benešovy dekrety jako základ československého poválečného uspořádání, to už by zvedlo ze židle i českou politickou reprezentaci, která se ale v celé věci z pochopitelných důvodů snaží držet stranou.
|
Orbánovi děkoval, vítězi blahopřál. Jsem připraven na spolupráci, sdělil Fico
Maďarům jde zjevně o současná práva příslušníků půlmilionové maďarské menšiny na Slovensku, především se jí pak nelíbí pendrek, který pro popírače Benešových dekretů vymyslel kabinet Roberta Fica.
Mimochodem moc účinný asi nebude. Když v březnu skupina aktivistů chtěla otestovat nový paragraf trestního zákona, policie vůči nim ani nezačala trestní stíhání. Mimo jiné kvůli ochraně svobody projevu.
Šance zapsat se do dějin
Takže ještě jednou – není vyloučeno, že Péter Magyar a Robert Fico nakonec najdou společnou řeč. Stejně jako byl nakonec vyřešen spor o dvojí občanství pro slovenské Maďary, což bylo před patnácti lety Orbánovo legislativní dítě.
Avšak mnohem perspektivnější než spoléhat na jakési rukoudání by bylo přijetí nějakého společného dokumentu, jehož obsah a duch by odpovídal dnešní době. A to bez ohledu na to, jestli má pravdu Progresivní Slovensko (slovenská strana Maďarská aliance hovoří až o 5388 případech od roku 1991), nebo slovenské úřady, které konfiskaci pozemků v posledních desítkách let popírají a hovoří o odstraňování dřívějších chybných zápisů v evidenci pozemků.
|
Jak velká je únava z Orbána? Volby mohou ovlivnit Evropu, ale Magyar zůstává otazníkem
Prostě co jsme si, to jsme si, chápeme, že ne vše, co předváděli naši předkové, bylo ideální, nevyvolávejme démony minulosti, nechme minulost historikům (klidně i těm amatérským, diskutovat o čemkoliv není hřích) a dívejme se dopředu. Jak napsal historik Jan Rychlík, „zrušení konfiskačních dekretů od samého počátku skutečně není možné, ale prohlášení neplatnosti dekretů od nynějška dnes nic nebrání, protože to samo o sobě neruší zpětně konkrétní opatření provedená na základě zrušené normy“.
Ať už by slovensko-maďarská dohoda měla být něčím na způsob Česko-německé deklarace, anebo půjde o méně okázalý akt, při troše dobré vůle by Magyar i Fico mohli cítit, že současná patálie je paradoxně i příležitost. Ostatně oba pánové jsou právníci. Právníci, kteří mají šanci zapsat se do dějin nemalým pozitivním politickým činem.