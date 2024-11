Je-li zatykač na Netanjahua, kdy přijde na Zelenského? Mezinárodní justice ukazuje své meze

Takže. Kdyby ten soud fungoval před osmdesáti lety, koho by přikázal zatknout? Samozřejmě špičky třetí říše, strůjce války. Ale kdyby to bral podle dodržování humanitárních zásad, nabízeli by se i jiní kandidáti. Třeba velitelé Rudé armády odpovědní za masakry civilistů v prvních dobytých obcích na území Německa (Východní Prusko). Možná i americký generál Patton, to nebyl muž v rukavičkách. A jistě britský letecký maršál Harris, strůjce náletů na německá města.

Je to nadsázka. Takhle zpětně uvažovat nelze. Ale ukazuje míjení perspektiv. To, co se už rok – od pogromu Hamásu ze 7. října – děje na Blízkém východě, je pro Izrael válka, v níž musí hrozbu porazit. Tak trochu jako pro Evropu druhá světová. V tom se shodne vláda, opozice i drtivá část občanů.