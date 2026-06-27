Jak uživit zablokovaný Berlín. Město udržel při životě obří letecký most

Sovětský svaz onoho dne uzavřel všechny pozemní a vodní přístupové cesty do západních sektorů Berlína a pokusil se donutit USA, Británii a Francii k odchodu z města ležícího hluboko uvnitř sovětské okupační zóny Německa. V sázce nebyla jen budoucnost Berlína, ale i prestiž obou vznikajících mocenských bloků.
Západní spojenci odpověděli způsobem, který tehdy mnozí považovali za nemožný – vytvořili obří letecký most, jenž po téměř jedenáct měsíců zásoboval více než dva miliony obyvatel odříznutého města. Výsledek zásadně ovlivnil podobu poválečné Evropy a stal se jedním z klíčových okamžiků počátku studené války.
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Abychom pochopili, proč k blokádě došlo, musíme se vrátit do roku 1945. Porážka Německa sice spojila vítězné mocnosti, ale zároveň odhalila hluboké rozpory mezi SSSR a západními spojenci. Německo bylo rozděleno do čtyř okupačních zón spravovaných SSSR, USA, Británií a Francií. Stejný osud potkal i Berlín. Město přitom leželo asi 160 kilometrů uvnitř sovětské okupační zóny.
Západní sektory Berlína představovaly jakýsi ostrov obklopený sovětskou sférou vlivu. V prvních poválečných letech ještě existovala naděje, že vítězné mocnosti budou Německo spravovat společně. Ta však rychle zmizela. V roce 1947 spojily USA a Británie své okupační zóny do tzv. bizonie a začaly připravovat hospodářskou obnovu západního Německa. Sovětské vedení sledovalo vývoj s rostoucí nedůvěrou. Stalin se obával vzniku silného západoněmeckého státu.
Vaše marka, naše marka
Bezprostředním spouštěčem krize se stala měnová reforma. Německá ekonomika byla po válce v katastrofálním stavu a stará říšská marka ztratila důvěru obyvatel. Proto dne 20. června 1948 západní spojenci zavedli v západních okupačních zónách novou měnu – německou marku. Sověti tento krok považovali za porušení předchozích dohod a odpověděli vlastní měnovou reformou ve své zóně. Když se západní spojenci rozhodli novou měnu zavést i ve svých sektorech Berlína, Stalin dospěl k závěru, že nadešel čas k rozhodnému kroku.
V noci z 23. na 24. června 1948 byly přerušeny železniční spoje do západního Berlína. Následovalo zastavení silniční dopravy a omezení říční plavby. Sověti zároveň přerušili dodávky elektrické energie z elektráren nacházejících se v jejich okupační zóně. Západní Berlín se ocitl v izolaci.
Ve městě žilo přibližně 2,2 milionu lidí, kteří potřebovali denně tisíce tun potravin, uhlí a dalších nezbytných surovin. Stalinův plán se zdál logický. Západní mocnosti měly jen dvě možnosti. Buď ustoupí a Berlín opustí, nebo se pokusí prolomit blokádu silou. Druhá varianta by mohla vést k přímému ozbrojenému střetu mezi někdejšími spojenci a potenciálně i k nové válce. Sovětský vůdce předpokládal, že Washington ani Londýn takové riziko nepodstoupí.
Jenže v Bílém domě seděl prezident Harry Truman, který byl rozhodnut neustoupit. Americké vedení dospělo k závěru, že odchod ze Západního Berlína by znamenal těžkou politickou porážku a vyslal by do světa signál, že SSSR může pomocí nátlaku dosáhnout čehokoliv. Současně si však nikdo nepřál rozpoutat válku pouhé tři roky po skončení té předchozí. Řešením se stal odvážný plán zásobovat město výhradně letecky.
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Na papíře to vypadalo téměř absurdně. Dosavadní výpočty ukazovaly, že obyvatelé Berlína potřebují denně nejméně čtyři až pět tisíc tun zásob. Většina odborníků pochybovala, že je něco takového možné zajistit pomocí tehdejších dopravních letadel.
Přesto 26. června 1948 odstartovala americká operace nazvaná Vittles. O dva dny později se připojili Britové. Zpočátku panovala značná improvizace. Letadel nebylo dost, letiště byla přetížena a počasí často komplikovalo provoz. Přesto se systém postupně zdokonaloval. Západní spojenci vytvořili doslova vzdušnou dálnici do Berlína.
Každý den startovaly stovky letadel z letišť v západním Německu. Přivážely především uhlí, které tvořilo většinu přepravovaného nákladu. Dále potraviny, léky, náhradní díly a další nezbytné zásoby. Letadla přistávala
v přesně stanovených intervalech. Když některý pilot nestihl přistání napoprvé, nesměl kroužit nad letištěm, ale zařadil se do systému znovu.
Bombardování rozinkami
Jedním ze symbolů celé operace se stalo letiště Tempelhof. Další významnou roli hrálo letiště Gatow v britském sektoru a nově vybudované letiště Tegel ve francouzském sektoru. To vzniklo v rekordně krátké době za pomoci tisíců berlínských dobrovolníků.
Popularitu si získal americký pilot Gail Halvorsen. Když viděl děti stojící za plotem letiště Tempelhof, začal jim před přistáním shazovat malé balíčky sladkostí připevněné na kapesnících fungujících jako padáčky.
Jeho iniciativa se rozšířila a stala se symbolem lidského rozměru celé operace. Německé děti začaly americkým letadlům říkat Rosinenbomber – bombardéry s rozinkami.
Zatímco propaganda na obou stranách pracovala naplno, obyčejní obyvatelé Berlína čelili každodennímu nedostatku. Zimy roku 1948 a 1949 byly mimořádně náročné. Elektřina byla na příděl a domácnosti často zůstávaly dlouhé hodiny bez proudu. Uhlí bylo vzácné a lidé se snažili šetřit každým kilogramem. Přesto většina obyvatel Západního Berlína odmítla sovětskému tlaku podlehnout.
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Postupem času se ukázalo, že letecký most funguje lépe, než kdokoliv očekával. V dubnu 1949 dosáhli Spojenci mimořádného výkonu, když během jediného dne dopravili do Berlína téměř 13 000 tun nákladu.
To bylo více, než kolik město běžně potřebovalo. Sovětské vedení začalo chápat, že blokáda svůj účel neplní. Stalin se navíc dostával do nepříjemné situace. Místo aby donutil Západ k ústupu, přispěl k jeho větší jednotě. Krize urychlila vznik nového západoněmeckého státu a posílila podporu pro vznik vojenského spojenectví západních demokracií. V dubnu 1949 byla podepsána Severoatlantická smlouva a vzniklo NATO. To nebyla náhoda. Berlínská krize přesvědčila mnohé západní politiky, že Sovětům je třeba čelit společně.
Konec vítězné čtyřky
Nakonec SSSR uznal porážku a 12. května 1949 byla blokáda ukončena. Silniční i železniční spojení bylo obnoveno. Západní spojenci pokračovali v používání leteckého mostu ještě několik měsíců, aby si vytvořili zásoby pro případ, že by se situace opakovala.
Poslední lety skončily až 30. září 1949. Bilance celé operace byla impozantní. Během necelých patnácti měsíců uskutečnila spojenecká letadla více než 278 000 letů a dopravila do Berlína přes 2,3 milionu tun nákladu. Cena za tento úspěch však nebyla nulová. Při nehodách zahynulo více než sedmdesát příslušníků spojeneckých sil a civilistů.
Berlínská blokáda představovala první velký test odhodlání. SSSR chtěl využít lokální výhodu k politickému vítězství. USA a jejich spojenci odpověděli kombinací technické vynalézavosti, organizačních schopností a politické vůle. Krize skončila bez jediného výstřelu, ale zároveň ukázala, že poválečné spojenectví definitivně skončilo.
Když se dnes mluví o začátku původní studené války, často se připomínají projevy politiků nebo ideologické spory. Berlínská blokáda však představovala okamžik, kdy se konflikt mezi Východem a Západem poprvé projevil v plné síle. Nebyla to ještě válka, ale už to nebyl ani mír v původním slova smyslu. Nad Berlínem tehdy nevítězily tanky ani bombardéry, nýbrž vytrvalost, logistika a schopnost přesvědčit miliony lidí, že za svobodu jejich města stojí za to bojovat i bez střelby. Právě proto zůstává berlínský letecký most jedním z nejpozoruhodnějších logistických výkonů moderních dějin a symbolem první velké konfrontace studené války.