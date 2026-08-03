Zpráva uvádí, že mnoho Židů s LGBTQ+ identitou prožívá diskriminaci a zastrašování, proto někteří uvažují, že se odstěhují z Berlína nebo opustí Německo. Zpráva zdůrazňuje, že protižidovský a protiizraelský postoj není v berlínských LGBTQ+ scénách novinkou, ale po 7. říjnu 2023 se tento jev stává více hmatatelným.
Queer aktivisté například mobilizují lidi ze své komunity, aby šli demonstrovat proti Izraeli a pro Palestince, přičemž v Berlíně jsou velmi časté útoky na Židy. Také se stává, že od lidí, kteří si přejí stát se členy určité LGBTQ+ scény, aktivisté očekávají jasné antisionistické stanovisko.
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Dokument uvádí, že antisemitismus roste i kvůli vlivu hnutí BDS (zkratka pro Boycott, Divestment and Sanctions – Bojkot, stažení investic a sankce), které v červenci 2005 založily palestinské civilní organizace s cílem nenásilnou cestou donutit Izrael změnit svoji politiku. Ačkoliv Bundestag v roce 2019 přijal usnesení o odsouzení hnutí BDS a jeho argumenty a metody poslanci označili za antisemitské, přesto tato organizace nadále vyvíjí v Německu aktivitu.
Situace se vyhrotila
Na postoje LGBTQ+ komunit má značný vliv i globální queer-aktivista, Brit Peter Tatchell, který byl letos v únoru v Londýně zatčen, protože veřejně volal po globalizaci intifády, což se často vykládá jako jednoznačné volání po zabití Izraelců. Je to paradox, jelikož je všeobecně známé, že islamisté lidi s LGBTQ+ identitou mají za nepřátele, v muslimském světě, ale i v západní Evropě na ně běžně útočí verbálně i fyzicky, avšak nejsou výjimkou ani vraždy.
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Ari Elbert, člen vedení židovské LGBTQ+ komunity v Německu Keshet Deutschland (kešet hebrejsky znamená duha), se přiznal, že po 7. říjnu 2023 jeho organizace například dostává mnohem méně pozvání na různé akce. „Naše členy často nutí, aby vyjádřili jasné a radikální stanovisko o tom, na čí straně stojí. Kdo odmítne, začne čelit obrovskému tlaku,“ řekl Elbert expertům, kteří zprávu připravovali.
Ari Elbert, člen vedení židovské LGBTQ+ komunity v Německu Keshet Deutschland (kešet hebrejsky znamená duha), se přiznal, že po 7. říjnu 2023 jeho organizace například dostává mnohem méně pozvání na různé akce. „Naše členy často nutí, aby vyjádřili jasné a radikální stanovisko, na čí straně stojí. Kdo odmítne, začne čelit obrovskému tlaku,“ řekl Elbert expertům, kteří zprávu připravovali.
Elbert zdůraznil, že uvnitř berlínských queer-komunit se situace kolem postoje vůči Izraeli extrémně vyhrotila. „Mnoho Židů z této situace utíká pryč, opouští město nebo se stěhují do Izraele, přestože tam je válka,“ dodal.
Být v roce 2026 Židem...
Konkrétní případ uvádí jeden z respondentů, kterého zpráva uvádí pod monogramem A. M. „Diskuse o Izraeli a Palestině jsou mimořádně polarizované. Být Židem v queer-komunitě často znamená, že tě ostatní soudí podle politického postoje – a až potom se na tebe dívají jako na člověka,“ vypráví.
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Dodal, že na queer-demonstracích běžně skandují antisemitská hesla, která mají ospravedlňovat útoky na Židy ve jménu solidarity s Palestinci. A. M. hovořil i o bolesti, kterou mu způsobují přátelé už tím, že když se řeší otázka Židů, tak mlčí, přičemž v jiných případech nespravedlnosti ostře vystupují proti diskriminaci.
„S antisemitskými projevy se v Berlíně potkávám každý den. Na některé akce či místa už raději ani nechodím, protože mám strach, že se stanu terčem pro útoky, pokud budu mít na sobě Davidovu hvězdu nebo se otevřeně přihlásím k židovské identitě. Proto opouštím Berlín i Německo,“ dodal.