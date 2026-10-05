Policisté jsou frustrovaní, na sociálních sítích se objevují pochmurné, až dystopické obrázky, jako například panoráma hlavního města v černé barvě se smuteční stuhou s nápisem R.I.P. (Odpočívej v pokoji) či s komentářem „Berlín padl“.
Hlavními cíli strany jsou demontáž kapitalismu a armády, podpora migrace, LGBTQ+ a v neposlední řadě palestinismu. Nelze se divit, když změny, jež hodlá prosadit, odpovídají výše uvedeným politickým záměrům. Po vyhlášení volebních výsledků (Die Linke získala přes 25 procent) poštovní schránky policejních odborů přetékaly zoufalými vzkazy řadových příslušníků, jako „totální katastrofa“ či „jdu hledat jinou práci“. „Neznám jediného kolegu, který by byl s výsledky voleb spokojen,“ řekl nejmenovaný policejní důstojník deníku Die Welt.
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Levicoví extremisté, kteří se v kampani snažili oslovit co nejvíce muslimských voličů, slibovali revoluční obrat v bezpečnostní politice zrovna ve čtyřmilionové metropoli, v líhni organizovaného zločinu, kde útoky nožem (loni 3 599 případů) či použití střelné zbraně v boji mezi gangy (loni 1 119 případů, což je 68procentní nárůst oproti roku 2024) jsou časté. Vztah německých neokomunistů k policii je konfliktní už řadu let, osciluje mezi principiální kritikou a naprostým odmítnutím až do bodu, kdy žádají radikální snížení financí pro bezpečnostní složky.
Teroristo, promluvme si
Volební program Die Linke například uvádí, že chtějí zastavit stále rozsáhlejší a nákladnější vyzbrojování policie a přerozdělit tyto zdroje. Strana požaduje i to, aby činnost policie byla nahrazena či alespoň doplněna sociální prací „všude, kde je to možné“. Strana by navíc zcela zrušila berlínskou pobočku Spolkového úřad pro ochranu ústavy (Bundesamt für Verfassungsschutz), což je absurdní, protože bez práce civilní vnitřní zpravodajské služby bude těžko možné identifikovat například islamistické teroristické buňky. Policie se obává, že speciální jednotky, zabývající se klanovou kriminalitou, budou rozprášeny.
Kritiku vyvolal i postoj Die Linke k organizovanému zločinu a ke klanovým strukturám. Berlínská lídryně strany a potenciální starostka Elif Eralpová, která má i turecké občanství a vystudovala Hamburskou univerzitu se zaměřením na kriminologii, považuje samotný termín „klanová kriminalita“ za problém.
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Její strana kritizuje policejní razie v shisha barech s vodními dýmkami a tyto šťáry považuje za diskriminační proti migrantům. Proto si mnoho lidí myslí, že boj proti organizovanému zločinu v Berlíně se stane obtížnějším, ne-li nemožným. Město je prý zaplaveno zbraněmi, časté jsou krvavé střety mezi klany, ale byla to právě Die Linke, která aktivně přispěla k bagatelizaci těchto problémů.
Nejhorší je prý situace ve čtvrti Neukölln, kde žije více než 52 procent obyvatel s migračním původem a kde je Die Linke obzvláště silná a extrémní. „Berlíňané netuší, co je čeká. Tato část města se hemží antisemity, Židé jsou tam ohroženi,“ sdělil Die Weltu nejmenovaný městský úředník.
Berlínská policie v roce 2025 zaznamenala rekordních 2 267 antisemitských trestných činů, což je nárůst o 1 825 ve srovnání s rokem 2024. Jelikož v celém Německu bylo loni evidováno 8 725 antisemitských incidentů, podíl Berlína je více než čtvrtinový…