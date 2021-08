Berlín pro školáky. Zeď zadržovala vlastní občany, ne hrozbu zvenčí

Názor

Dějiny znají řadu zdí či obranných valů. Od velké čínské zdi přes římské valy v Británii až po „protiteroristickou bariéru“ Izraele vůči Palestincům. Ale jen „protiimperialistický ochranný val“ z Berlína silně pronikl do popkultury (viz projekt The Wall skupiny Pink Floyd).