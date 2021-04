BERNÁTH: Opozice dostala bianko šek. Zvedne ho?

PRAHA Kdyby byla politika tenisový zápas, nalili právě komunisté opozičním plejerům nadýchaným obloučkem na smrtící smeč. Pozvedne ale některá z opozičních stran raketu, aby míček poslala dělovou rychlostí nechytatelně někam k lajně? Ještě před rokem by zřejmě neváhala, teď ale možná zůstanou rakety v poklidu svěšené podél boků.

Komunisté se rozhodli, že vládu už nebudou dále oficiálně tolerovat (čti podporovat). Nechme teď stranou analýzu toho, že vzdálit se alespoň opticky co nejdále od vlády, které rychle padají preference, může být jejich poslední záchrana. To klíčové totiž zaznělo od předsedy rudých Vojtěcha Filipa: „Případné hlasování o vyslovení nedůvěry, pokud bude z pravicových stran předloženo, bude pro nás také způsob, jak vyjádřit současný stav nedohody o pokračování smlouvy o toleranci. Klub KSČM by potom hlasoval pro vyslovení nedůvěry.“

Vláda nemá ve sněmovně většinu. A ani sebevětší hlasatel covidové apokalypsy nespáchá politickou sebevraždu tím, že by vládu při případném hlasování o nedůvěře v době pandemie podržel. Z opozičních stran je ale cítit, že do shazování vlády Andreje Babiše se jim šest měsíců před volbami a ve vrcholu anticovidových snah příliš nechce.

Nahrály by tím dalšímu znepřátelenému aktérovi českého politického ringu: Miloši Zemanovi. Ten by dostal do ruky možnost dirigovat až do voleb i daleko za jejich horizont vlastní skvadru. To je pro některé ještě hůře stravitelná představa, než že Babiš doklepe svůj kabinet s ČSSD do zdárného konce. Nabízí se ale jiná varianta: společně s pádem vlády zařídit i rozpuštění sněmovny. Na to by bylo potřeba 120 hlasů. To mimochodem nedá dohromady ani celá opozice včetně KSČM a SPD. A že by otočili Hamáčkovi sociální demokraté, na svém víkendovém sjezdu hlásající potřebu stability, to už spíše začnou dříve snižovat důchody.

Jenže kdo by se měl „utrhnout“? Piráti se Starosty se možná teď cítí být v průzkumech natolik silní, že by se jim nové volby vyplatily, ale svrhávání vlády se historicky nikomu nevyplatilo. Nepůsobí to totiž dobře, zvláště v době koronavirových trablí. Koalice SPOLU vedená ODS by mohla chtít převzít iniciativu, jelikož vlak vezoucí hlavní vyzyvatele hnutí ANO se jí pomalu vzdaluje. Ale to by byla skutečně sázka na jednu, různě potrhanou a polámanou kartu. A Tomio Okamura nemá pověst vyjednávacího gurua, který by zvládl ostatní strany přesvědčit, že pád vlády je to pravé ořechové. Jakkoliv je to zřejmě jeho SPD, která může něco takového myslet vážně.

Jedinou otázkou zůstává, jak to vysvětlit těm voličům Pirátů, Starostů, ODS, lidovců či TOPky, pro které je každá hodina s Andrejem Babišem v čele státu očividně hotové utrpení. To může být složitý oříšek, byť z hlediska praktické politiky to není nic, nad čím by bylo nutné dlouze mudrovat.

Pravda je, že opozice dostala bianko šek od komunistů v nejhorší možné době. A ten zřejmě zůstane založený kdesi v šuplíku, než mu skončí platnost. I tak jím ale mohou Ivan Bartoš a Petr Fiala výhrůžně mávat Babišovi před očima. Zapůsobí to něj? Zkuste si tipnout.