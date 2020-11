BERNÁTH: Trump zapálil doutnák. Zatím není nikdo, kdo by ho hasil

PRAHA Americké volby možná místo efektu náplasti krvácející ránu tamní společnosti ještě pootevřely. Dosavadní prezident Donald Trump rozehrál nebezpečnou hru.

Začnu po cimrmanovsku: krátkou přednáškou, pak snad přidám i něco zábavnějšího. Politologové už dlouhá desetiletí vedou debaty o tom, v jakém systému se demokracii nejlépe daří. Jednou ze stálic na prvních předních příček je tradičně bipartismus. To je systém, v němž se u vlády střídají pravidelně dvě strany. Známe to z USA, Velké Británie, ale i Německa a dříve třeba Rakouska, Irska a posledních pár let i z Polska.

Uznejte, že výběr odborníků dává smysl. Takové střídání dvou velkých partají totiž umožňuje stabilitu. Když se nedaří u vlády jedněm, druzí už se na převzetí moci mohou chystat. A protože jsou jedinou další silou v zemi, mají na to personální arzenál. Takový proces pokračuje ideálně stále dokola, zatímco táhne obě strany přirozeně do středu spektra, čímž z politiky vyšachuje extrémy.

Až potud vše funguje. Jako zcela nefunkční ale naopak vidí politologové něco, co nazývají „metafyzickým bipartismem“. Ten pojem mimochodem razil jeden z otců zakladatelů moderní politologie Maurice Duverger, který měl velký vliv i na české prostředí. Dvojslovného pojmu v uvozovkách výše se ale, čtenáři, nelekejte. Je to totiž vlastně jednoduché. Jakmile takové soupeření dvojice velkých hráčů přeroste v metafyzické, neshodnou se oba hlavní hráči ani na těch nejzákladnějších pravidlech fungování státu. A v tom momentě je zle.



Po každých volbách (pokud by je vítěz vůbec připustil), by se o 180 stupňů otočilo směřování země. Při až vulgárním zjednodušení si představme proti sobě soupeřící fašisty a komunisty. Některé jejich společné „záliby“ teď ponechme stranou. V takových scénářích k sobě voliči obou táborů láskou zrovna neplanou, což stabilitou příliš nezavání, že?

Jsou důvody obávat se, že podobným směrem dnes vykročily Spojené státy. Jejich republikánský prezident Donald Trump se ještě v průběhu volební noci, kdy nebylo o ničem rozhodnuto, prohlásil nejprve za vítěze, následně celé volby zpochybnil. Padala osočení jeho demokratických soupeřů ze snahy „ukradnout volby“ i výhrůžky soudním procesem u amerického Nejvyššího soudu, obdobou našeho Ústavního soudu. Přijde vám na tom něco povědomé?

Duverger by v tom možná zárodky nesmiřitelnosti dvou táborů skutečně viděl. A to ještě může dojít na scénář, v němž při pozdním sčítání korespondenčních hlasů vyhraje Trumpův sok Joe Biden takovým způsobem, že ukořistí přesně nejnižší možný počet volitelů k vítězství, tedy 270.

Najde se pak v USA někdo, kdo dokáže skalním příznivcům Donalda Trumpa (kteří často nekriticky hltají jeho každé slovo) vysvětlit, že to celé nebyl jen podvod na Americe, o němž dnes v noci mluvil jejich zbožňovaný vládce Bílého domu? Dokáže na základě takového vítězství nová administrativa skutečně spojit Američany, jak o tom v kampani tolikrát hovořila?

Možná bychom se mohli zeptat amerických agentur na výzkum veřejného mínění. Anebo víte co? Raději ne.