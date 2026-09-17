Na památku velkého matematika, s odbočkou o vyjmenovaných slovech ve slovenštině

Nejprve se však – trochu i pro odlehčení – věnujme jeho jménu. Našincovu oku připadá jeho psaná forma nepochybně bytostně teutonská, avšak jeho výslovnostní podoba vnucuje českému (sl)uchu dojem, že nějaký Riemannův pradědeček asi přišel do Německa z Čech či Moravy a cestou, nebo spíše při přizpůsobování zápisu jména němčině, ztratil háček nad prvním písmenkem.
S tím háčkem by se totiž výslovnostně jednalo o nijak mimořádné české příjmení, které nosil například poslední předlistopadový předseda Československé akademie věd (mj. také člen ÚV KSČ, leč na druhou stranu – alespoň dle vzpomínek některých pamětníků – na své postavení, dobu a poměry slušný člověk). Nebo, alternativně, by tento jeho pradědeček mohl pocházet ze Slovenska – to už by pak šlo o téměř dokonalou zvukovou shodu, neboť slovenština, jak obecně známo, neobsahuje hlásku [ř].
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Padesát let od konce Kulturní revoluce
Což mne trochu odvádí od tématu. Kvůli absenci [ř] se ve slovenštině totiž po „r“ může psát jak „y“, tak také měkké „i“ (to zhruba v těch případech, v nichž by v nějakém alternativním, češtinocentrickém jazykovém vesmíru na příslušném místě stálo „ř“). Z čehož vyplývá, že kvůli absenci [ř] musí mít slovenština o jednu sadu vyjmenovaných slov (slovensky vybrané slová) více než čeština, a to právě o výrazy, v nichž se po písmenku „r“ píše „y“ (a je to sada docela rozsáhlá: její verze mají v různých zdrojích sice variabilní podobu, ale vždy jde o nejméně 20 slov). A protože i v jazyce našich východních bratrů existují zrádné dvojice typu bydlo-bidlo či výr-vír, docela by mne zajímalo, zda slovenské paní učitelky v diktátech skutečně prověřují znalosti žáků ohledně pravopisného rozdílu mezi slovesem ryť a podstatným jménem riť.
Avšak od takových temných anatomických končin zpět k jednomu z nejvýznamnějších matematiků 19. století: jak lze celkem očekávat, nemá jeho příjmení velmi pravděpodobně nic společného s Čechy ani Slováky, ale pochází buď ze jména povolání – ze zkrácení slova Riemenmann, tedy „Řemenář“ (něm. Riemen vychází ze stejného indoevropského základu jako české řemen), nebo má původ geografický – ve starších variantách němčiny znamenalo slovo rie či rije „potok“ či „strouhu“, takže jménem Riemann mohl být označen někdo, kdo v blízkosti takového vodního toku bydlel. Ale samozřejmě může být původ příjmení Bernharda Riemanna také docela jiný, s jistotou jej neznáme.
Jak se ovšem říká v matematice „na označení nezáleží“ – což samozřejmě platí i v případě muže, jehož si připomínáme. Záleží naopak na podstatě, jíž je v případě Bernharda Riemanna jeho dílo, které zásadním způsobem přispělo k matematické teorii v řadě oblastí analýzy, teorie čísel a diferenciální geometrie.
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Připomenutí pádu Západořímské říše aneb Historia magistra vitae
Pro znalce připomenu Riemannův integrál, pro poučené laiky Riemannovu hypotézu, která zůstává dodnes výrokem, jejž se nepodařilo ani dokázat, ani vyvrátit (ve velké stručnosti: je to v jádru tvrzení o tom, jak hustě a jak „pravidelně“ se na číselné ose vyskytují prvočísla; pokud by se ho podařilo dokázat, byl by to jak v teorii čísel, tak v praktickém použití v kryptografii zásadní průlom). A v době širokého rozšíření satelitní navigace bych chtěl úplně všem připomenout Riemannovy prostory, jejichž zobecnění (tzv. pseudo-riemannovské variety) je matematickým základem teorie relativity, v níž slouží jako model časoprostoru.
Bez korekce relativistických efektů prováděných na jejich základě by při použití družic pohybujících se v zeslabeném gravitačním poli ve výšce 20 000 km nad povrchem Země rychlostí 14 000 km/hod začal systém GPS ukazovat nesmysly během několika minut od spuštění (a chyba v určení místa by postupně rychle narůstala, dosáhla by cca 11 km za pouhých 24 hodin).
Tak na vědecký odkaz a posmrtné zdraví velkého matematika Bernharda Riemanna!