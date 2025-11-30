Sezona výstav betlémů je tady. Dívat se na ně v nás vyvolává dětské vzpomínky

Jde právě včas, protože touto nedělí začíná advent. Takové to období přípravy na Vánoce, kdy se dávní křesťané postili a chodili ráno na roráty, kdy ještě dávnější předkřesťané nikam nechodili, ale postili se taky, protože se zimou na krku museli pořádně šetřit zdroji. A kdy my dnes chodíme hlavně do práce a zdroji nešetříme, naopak je rozpouštíme v dárcích a všelijakých těch trdelnících a svařáčcích na vánočním trhu. A také na výstavách betlémů.
Vážně. Pro spoustu lidí právě i ty patří k adventnímu času, už pro svou schopnost naladit nostalgickou atmosféru. Rozkládací Kubaštův betlém měl zamala doma každý, a pokud ne ten, tak Fischerovou-Kvěchovou: a dívat se na betlémy v nás tudíž vyvolává zasunuté dětské vzpomínky, pokojné obrazy z časů, kdy jsme byli malí, svět byl lepší, tráva zelenější a dárky nosil Ježíšek. Těší nás to a uklidňuje. A je-li výstava dobře připravená, můžeme se tam dokonce něco navíc dozvědět.
Lev jako dobytče žere slámu
Plzeňáci si teď můžou zajít do hlavní budovy Západočeského muzea, té v Kopeckého sadech. Kurátor Michal Chmelenský tam připravil expozici s předlouhým názvem „Pospíchejte k Betlému, místu svatému…/ Betlémy čtyř staletí“. Kdyby byl chtěl, mohl název udělat ještě delší a přidat k němu „… a dvou zemí, v sedmdesáti osmi podobách“.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Na přípravě spolupracoval s muzeem v Klatovech nebo se spolkem Betlémářů Plzeňska, ale také s katolickou řezenskou diecézí. Díky tomu se podařilo snést do jedné expozice jesličky z obou stran západní hranice a názorně předvést, jak moc se česká a německá tradice liší. A to už to „něco navíc“ je.
Jak na tiskovce vysvětlili nám novinářům, české betlémy se selkami v krojích, kluky nakukujícími přes plot, všelijakými těmi dudáky, hospodskými a prodavačkami vánoček jsou tuzemská specialita. Na bavorské straně se betlémáři drží biblického podání. Stromy ano, ale palmy a cypřiše, jak se sluší na Svatou zemi. Ovce, samozřejmě, ale pak už jen osli a velbloudi, nanejvýš ještě vlk, an s beránkem odpočívá a lev jako dobytče žere slámu – jak optimisticky líčí adventní prorok Izajáš. A umístit scénu Narození Páně do kulis české vesnice? Undenkbar!
Daráci se žlutou hvězdou
O to barvitější jsou domácí exponáty. Jednou se Ježíšek rodí na náměstí v Plzni, podruhé v Klatovech, příště uprostřed hospodského veselí, a tak sám zdvihá sklenici s pivem. Do betlému od Jiřího Trnky přicházejí hajný, písař nebo kuchař. Keramickým jesličkám dětí z přeštické „zušky“ dominuje místo anděla se šerpou rezatý kočičák.
A Vladimír V. Modrý do svého papírového „Českého betlému“ z roku 1942 obsadil maloměstské milostpaničky, strejce a četníky a také elegantní bankéře na klopách se žlutými hvězdami, samozřejmě těmi betlémskými. Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar by se za své „semitské“ a „negerské“ rysy nemuseli stydět ani na dobové říšské karikatuře. Co tím vším autor sledoval, netuší ani Michal Chmelenský. Není totiž o malíři ani jeho díle skoro nic známo, výstavní exponát je ovšem vypovídající.
České betlémářství vyniká také růzností materiálů. Různá ta Narození v Klatovech, Přešticích nebo Horní Dolní nad Radbuzou vznikala (a dodnes vznikají, nejnovější tu vyrobili v letošním roce právě pro tuto výstavu) ze dřeva, ale také z papíru, těsta, mokrých pilin smíchaných s křídou, hlíny, rouna, příze, rybích šupin… a to jsem bezpochyby spoustu příkladů zapomněla.
Ježíšku, přines mi auto!
A také vlastně z reklamy. Jak se tu taky dozvídáme, zhruba před 120 lety začaly firmy ke svým výrobkům přikládat laciné papírové jesličky. Kávu s Ježíškem přece chcete! Vrcholným exponátem tohoto typu je pak „Betlem práce 1937“, který v předmětném roce připravilo svým čtenářům České Slovo. Postavy v něm přinášejí novorozeňátku dobové značkové výrobky opatřené logy, mezi jinými Schichtovo mýdlo s jelenem, hodinky Movado, nebo – jak jinak – soudek Prazdroje. Nikoliv v blízkovýchodním chlévě, ale v solidním městském domku čeká na dary fešná dvojice z filmů pro pamětníky. Jenom to Jezulátko vypadá jako vždycky.
S „Betlemem práce“ se dalo dokonce soutěžit. „Šťastným účastníkům“ přislíbila redakce „krásné ceny“: kupříkladu „auto a různé předměty denní potřeby“, „pánský pokoj s pianinem značky Dalibor“ anebo „živého vykrmeného vepře ve váze 100 kg“. Škoda, že nezjistíme, jak to dopadlo.
Ale bezpochyby dobře. O tom totiž nakonec celé Vánoce jsou. Že se i do špinavé stáje, do zimy a černé noci zase narodí něco dobrého. Připomenout nám to můžou třeba betlémy, v Plzni jako kdekoliv jinde.