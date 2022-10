Názor

Václav Havel kdysi s trochou nadsázky prohlásil, že Rusko neví, kde začíná a kde končí. Teď to platí doslova. Horní komora ruského parlamentu v úterý schválila začlenění čtyř ukrajinských oblastí do Ruska, ale zároveň si oficiální ruští představitelé nejsou jistí, jak velkou část z nich vlastně připojili k Rusku. Vypovídá to leccos jak o stavu Ruska, tak o myšlení jeho prezidenta Vladimira Putina.