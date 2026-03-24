Jak se člověk může stát vrahem. Někdy k tomu stačí centimetr

Vypadnete na chvíli ze své sociální bubliny, navážete kontakty s lidmi, se kterými byste je jinak nenavázali, a možná vás začnou zajímat i bezdomovci, co vysedávají pořád na stejné lavičce.
Jeden vypadá, že je k ní přímo přirostlý. Působí jako vyrovnaný muž, kterého nerozhází ani déšť, ani mráz a před časem strpěl i moji dotěrnou otázku, kolik mu je vlastně let. Prý sedmapadesát. Ptát se, proč v tom věku nepracuje, už by mi připadalo příliš, ale náhodou jsem zaslechla, jak někomu říká, že má důchod.
„Horník?“ mrkla jsem na něj v domnění, že půjde nejspíš o důchod předčasný nebo invalidní. Zavrtěl hlavou. „Motorka.“ Není zrovna hovorný a netváří se nadšeně, ani když někdy odpoledne přisednou dva, tři kolegové bezdomovci z jiných končin. Tedy pokud jsou hlasitější, než je mu milé.
Ten, co přišel minulý čtvrtek, mluvil dost nahlas, asi měl upito, ale ne že by třeba nadával. Naopak, umravňoval. Konkrétně ho pobouřily puberťačky, které seděly opodál, nikoliv však tak, jak se má, nýbrž na opěradle s botami na sedáku.
Šel k nim, aby jim domluvil (nebo možná navázal známost), u své promluvy se ovšem poněkud potácel. Tím vzbudil pozornost kolemjdoucího muže, který tlačil kočárek s asi ročním potomkem a usoudil, že obejda dívky obtěžuje. „Vypadni odsud,“ zavelel a udělal výhrůžné gesto. Jenže znáte opilce, hned se urazí. Jemu šlo přece o pořádek!
Lhala bych, kdybych tvrdila, že jsem viděla všechno. Ve skutečnosti jsem pokračovala v cestě. Zpět mne otočil řev a nadávky. To už tatínek nechal stát kočárek na cestě, dvě vypjaté hrudi se na trávníku téměř dotýkaly a já měla pocit, že musím něco udělat, aby nedošlo k nejhoršímu. (Jednou jsem v podobné situaci skutečně něco udělala a přišla o nové brýle.)
No, naštěstí bezdomovec ustoupil a otec se opět chopil kočárku. Byl už za rohem, když jsem si všimla, že se vrací. Myslela jsem, že na trávníku možná ztratil klíče, nebo tak něco, ale ne. Jemu se nelíbilo, že ten uražený obejda pořád ještě pokřikuje nadávky. Ano, bylo to i dost sprosté, poražení většinou nadávají sprostě. Ten chlápek od kočárku ho ale doběhl a bum. To už nebylo na trávníku, nýbrž na asfaltové cestě s betonovým obrubníkem. Bezdomovec padl na záda jako podtržený sloup. On ho zabil, byla jsem si jistá…
Nebudu vás napínat, nezabil, protože spodina lebeční břinkla přesně mezi tím obrubníkem a hranou lavičky. Podle mého o centimetr. Ale to byla jen a jen šťastná náhoda. Kdyby nebylo onoho centimetru, tatínek by si svoje dítě v příštích letech moc neužil. Takže už tuším, že právě takhle nějak vznikají tragédie. A asi i války.