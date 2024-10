Autostereotypy a vykuněný systém. Proč jen tak odmítáme učinit dopravu bezpečnější

Předem upozorňuju, že mou jedinou kvalifikací jsou celoživotní sledování motoristických rubrik médií (taková guilty pleasure, libá neřest) a řidičská varianta vysoké školy života, kterou odhaduju na něco přes milión kilometrů s jedinou nehodou za volantem tak asi dvaceti aut včetně elektrického, na třech kontinentech vpravo i vlevo.

Začnu tím, po čem se jezdí, konkrétně kruhovými objezdy. První jsem kdysi projel v Praze v Dejvicích, říká se mu kulaťák. Působil přerostle, ale byl to vlastně sirotek. Až později jsem si jich v nejrůznějších zemích projel tisíce a tisíce a oblíbil si je jako bezpečnou podobu potenciálně nebezpečné křižovatky. Součástí českého autostereotypu ovšem stále zůstávalo a dosud reziduálně zůstává jejich odmítání: zpomalují dopravu, jejich stavba je dražší než prosté křížení, kamionům s přívěsy se po nich blbě jezdí. Že zachraňují životy proti tak pádným argumentům přece neobstojí, ne?

Exemplárním příkladem byla silnice 4, zejména křižovatka poblíž obce Lety. Desítky let na ní žádný kruháč nebyl, jen těžké a smrtelné nehody. Pak začala firma Via Salis vedle stavět chybějící kus dálnice a ejhle, na provizorních (!!) kříženích jí stálo za to jen na pár desítek měsíců, ne roků (!!) budovat bezpečné kruháče, i u Let. Vybočení ze zdejšího autostereotypu si vysvětluju pouze tím, že o tom nerozhodovali Češi.

Přejdu k autům. O moc líp než kruháče na tom v očích našeho autostereotypu nejsou jejich bezpečnostní systémy. Tedy, otravné bezpečnostní systémy. Aspoň tak o nich s gustem referují autoři motoristických rubrik, kteří neopomenou ve svém hodnocení auta připomínat, jak snadno (+) či méně snadno (–) se dají bezpečnostní systémy vypnout.

Zvlášť neoblíbený je systém hlídání jízdy v pruhu, skoro jako odmítání zapínat si bezpečnostní pásy ve městě v dobách mého mládí. Jeden můj známý, důsledný bezpečnostní disident, si dokonce pořídil přezku, kterou nacpal do zámku pásu, aby umlčel pípání a přes rameno si přehazoval volný popruh, aby zmátl náhodný pohled policisty do auta.

Systémovému autostereotypu už nerozumím vůbec. I proto, že před nedávnem mi otravné bezpečnostní systémy včetně tachometru komplet vypnula kuna skalní (Martes foina), když překousala kabely vedoucí k senzorům. Stalo se tak skoro 800 kilometrů od Prahy a věřte mi, když jsem se s vykuněným autem vracel po švýcarských a německých silnicích, s otravnými systémy by se fakt jelo bezpečněji! A že kruháčů tam bylo habaděj a jízdní pruhy zářily oslnivou bělobou!