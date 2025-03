Bezpečnost ve stranickém tričku. Dočkáme se veřejné disputace mezi vládou a opozicí?

Bývalo to tak, že kdo sahal po zbraních a prováděl imperiální politiku, měl nálepku pravičáka. Kdo sázel na mír, protiválečné demonstrace a odzbrojení, byl za levičáka.

Teď je to obráceně. Němečtí Zelení sdružovali hlavně ty, kteří v 80. letech demonstrovali proti rozmístění raket Pershing a skandovali „Ami, go home“. Dnes patří Zelení k jestřábům, stoupencům zbrojení i tvrdosti k Rusku. Představa, že Trump stáhne „Amíky“ z Evropy, je děsí.

Česko je zvláštní hlavně v tom, že nemá konsenzuální bezpečnostní politiku. Jako by mělo bezpečnostní politiku A (vládní) a bezpečnostní politiku B (opoziční). A ty jako by byly neslučitelné, ba dokonce nediskutovatelné. Takový obrázek poskytuje pohled zvenčí, hlavně při volebních kampaních. Ale horší je, že nemáme pohled zevnitř. Nemáme k dispozici například přímý přenos ze sněmovny, který by diskusi vlády a opozice ukázal.