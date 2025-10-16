Německo chce losovat, kdo půjde povinně na vojnu. Česko se může inspirovat

Profesionálů není dost, zejména když je vidět, že může skutečně dojít k válce a vojákům půjde o život, a do zavedení povinné vojenské služby se politikům nechce. V Německu se teď jedná o zajímavém řešení – o vojenské loterii. Možná by se to nakonec mohlo stát vzorem i pro nás. Ovšem má to svá úskalí, jak víme z historie. Není to totiž, a to ani v moderní době, úplně nový nápad.
Nejprve si popišme, jak by to mělo fungovat. Profesionální armáda zůstane a stát se ji bude snažit doplnit novými rekruty. Muži určitého věku projdou registrací, armáda z nich vybere vhodné kandidáty k odvodu – i když se to slovo z politických důvodů možná nebude používat. Tito muži budou tvořit zálohy pro případ války, v případě vypuknutí války budou povoláni do služby, profesionální vojáci je vycvičí a půjdou na frontu.
Jenže to nestačí. Na Ukrajině jsme v přímém přenosu viděli, že to nějaký čas trvá, a pokud je profesionální armáda, která má zastavit první nápor nepřítele, příliš malá, je tu problém. Proto v případě, že nebude dost dobrovolníků do profesionální armády, někteří muži dostanou povolávací rozkaz. Jenže jak vybrat, kdo to bude? Kdyby se to vybíralo třeba podle ročníků, třeba každý pátý, nebo podle fyzické zdatnosti, bylo by to nespravedlivé. A tak přišel nápad s loterií. Prostě se pár lidí vylosuje a ti půjdou na vojnu.
Loterie o život
Na jednu stranu je to vlastně geniální nápad. Losování používali lidé od pradávna. V antice se dokonce losem vybírali lidé na některé veřejné funkce. Je to taková slepá spravedlnost, málokdo si může stěžovat, osud je slepý, nikomu nenadržuje. Podobný systém zavedly Spojené státy během války ve Vietnamu. Cílem bylo odstranit nespravedlnost předchozích odvodů, kde rozhodovaly komise, osobní sympatie i výjimky. Jenže i losování mělo své problémy. Právě v USA nakonec veřejnost loterijní systém odmítla a to hned z několika důvodů.
Nejprve bylo losování technicky špatně provedené, takže někteří měli větší pravděpodobnost, že půjdou na vojnu než jiní. To se vyřešilo úpravou losování. Přetrval ovšem částečně systém výjimek, který u některých skupin obyvatel buď snížil pravděpodobnost odvodu nebo některé jedince zcela vyloučil z losování. A nakonec veřejnost systém zavrhla kvůli tomu, že ho začala chápat jako „loterii o život“. Jako nesmyslné hazardování s životem, náhodný zásah, který patří mimo lidskou sféru působení. Který patří třeba Bohu.
Losování je dobrou cestou, jak zvětšit velikost armády (když vojenskou službou nemusí projít všichni), ale zároveň má svá rizika. Pokud se dobře vysvětlí veřejnosti a ta ho pochopí jako spravedlivý, je to asi nejlepší cesta, a protože zřejmě dříve či později budeme muset zvětšit naši armádu, měli bychom ji následovat. Zatím můžeme pozorovat, zda skutečně bude loterijní systém zaveden v Německu a poučit se z případných německých chyb.