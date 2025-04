Na Hrad už bez „ježků“. Pocit bezpečí není ovlivněn jen válkou, ale i detaily běžného života

Prkotina? Z hlediska běžného provozu jistě ano. Daleko více než „ježci“ vadily bezpečnostní rámy, které tam vybujely v roce 2016 (rok po kauze „trenýrky na Hradě“) za éry prezidenta Zemana. Šlo o plošné kontroly – pro mnohé o plošnou buzeraci – návštěvníků. A povinné rámy zmizely před dvěma lety.

„Ježci“ jsou jedním z posledních pozůstatků této politiky. Provozu až tak nevadí, ale dotvářejí atmosféru bezpečnostní hrozby. Něčeho, čím se straší. Když zmizí a nahradí je nenápadné výsuvné sloupky, ta atmosféra se trošičku uvolní. Nebo snad ne?

Poslední suvenýr od Zemana

S „ježky“ zmizí i jedno z posledních dědictví Zemanovy éry na Hradě. Což samo o sobě může být pro leckoho důvodem k radosti. Ale hlavní role „ježků“ spočívala ve vytváření atmosféry. Ať už vědomě, nebo podvědomě.

Hodně se mluví o strašení, hlavně o strašení válkou. Jeden názorový tábor se obává těch, kteří razí neutralitu, ba vstřícnost vůči Rusku: prý tím jen podporují ruskou agresivitu. Druhý tábor se zase obává těch, kteří Česko do války na Ukrajině – ač nepřímo, jen dodávkami zbraní – zatahují.

Tak či tak, strašení válkou kvete. Kdyby někdo nevěděl, že „ježci“ byli k Hradu umístěni již za prezidenta Zemana, mohl by si logicky myslet, že jsou produktem ovzduší posledních let. Produktem úvah, že nepodaří-li se ruský postup zadržet na východě Ukrajiny, jejich jednotky dorazí na slovenské hranice a posléze až k nám.

I proto je dobře, že „ježci“ zmizí. Bude to záblesk racionality v moři emocí a ideologií. Může to být i záminka k tomu, abychom si probrali skutečné hrozby.

U nás teroristé neřádí

Česko je velmi bezpečná země. To se dočítáme v různých statistických přehledech i anketách. Můžeme to zaslechnout i od lidí pocházejících z kultivovaných zemí západní Evropy, třeba z Francie či Německa. Je to argument, který má pro ně svou váhu. Možná větší váhu, než si sami uvědomujeme.

Vraťme se na chvíli k „ježkům“. Ty mají bránit v najetí auta do davu lidí či prostě někam, kde být nemá a nesmí. Když se o tomto riziku mluví, připomínají se proslulé útoky. Třeba v Nice, kde bylo 86 mrtvých, nebo na předvánoční trh v Berlíně (13 mrtvých).

Ale vzpomenete si na jeden jediný takový případ u nás? Jedinou oběť s českým občanstvím zavraždil (s dvanácti dalšími) v Berlíně v prosinci 2016 neúspěšný žadatel o azyl z Tuniska. Ano, máme teroristu, je jím ikonický důchodce Jaromír Balda, jenž se v roce 2017 pokusil vykolejit vlak. Rozhodně nemá smysl to bagatelizovat, ale je to něco o ligu níže než nájezdy náklaďákem do davu lidí. Zde se jistě ozve námitka, že jsme měli Olgu Hepnarovou, která v létě 1973 nákladním autem zabila osm lidí. Ale to je přese vší tragédii jiná, řekněme osobní, neideologická kategorie.

Odložit si tašku a nebýt podezřelý

Bezpečnost jako taková je širší pojem. Netýká se pouze hrozby války, výbuchů v muničních skladech, jaké se odehrály roku 2014 ve Vrběticích. Pocit bezpečí ovlivňují i zdánlivě drobné detaily obklopující naše životy. Detaily zcela civilní, které bereme jako úplnou samozřejmost, aniž bychom si uvědomovali, že samozřejmé nejsou.

Například. Jsme zvyklí pít vodu z kohoutku, aniž bychom nad tím uvažovali. Až v zemi, kde před pitím vody z kohoutku varují i v mezinárodním hotelu, nám dojde, že si doma vlastně užíváme jistý luxus.

K pocitu bezpečí patří i spolehlivé fungování infrastruktury. Nadáváme na veřejnou dopravu. Ale až zahraniční zkušenost (dnes třeba i v Německu) nám ozřejmí, že přes všechno nadávání jezdí české vlaky dost spolehlivě a na čas.

Nebo. Jdete-li v Praze na Vinohradech podél židovské školy, ani si toho nevšimnete. Jistěže tam jsou bezpečnostní opatření, ale nenápadná, určitě ne toho typu, že tam stojí samopalníci v uniformách, jak se to děje v jistých dobách a v jistých zemích i v kultivované západní Evropě.

Nebo. Když jdu do redakce a mám plnou tašku s nákupem, nechám ji dole v recepci, stačí jim říci. Nedívají se na mě jako na podezřelého teroristu, který se snaží přinést výbušninu, jak je tomu běžné v mnoha zemích.

Toto vše, tato mozaika drobných banálních zážitků vytváří pocit bezpečí. Vytváří ho určitě více než rozmístění bezpečnostních „ježků“ u vjezdu na Pražský hrad.