O bezpečnosti se mluví nebezpečně moc. Ať politici mluví o tom, nač mají vliv

Předseda vlády a ODS Petr Fiala uspořádal konferenci Bezpečná budoucnost, na jejímž základě se lid dozvěděl očekávané. Musí se více zbrojit, protože peníze a zbraně na stůl, a to klidně i na dluh dalších generací, proti čemuž se staví hlavně hnutí Stačilo! a SPD. Dále dominovalo téma Ruská federace, až má člověk strach pohlédnout na ulici, jestli tam nejsou náhodou ruské tanky. Dále jsme se dozvěděli to co vždy, že stávající vláda dělá vše dobře a bezpečnost vnější jí na srdci leží do té míry, že v předvolební kampani o ničem jiném nemluví, což se týká hlavně koalice Spolu.

Podle předsedy ANO Andreje Babiše je tomu tak proto, že jinak Fialova vláda absolutně selhala a kabinetní strany v čele s ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se „chtějí udržet u koryta“ a „strašení válkou je přitom jen kouřovou clonou, která má zakrýt fakt, že vinou této vlády lidé rekordně zchudli“. Poukazoval tím na probíhající fakt, že zatímco působení českých politiků na geopolitickou situaci, případně vliv českých politiků na světové mocnosti a velmoci může běžný občan zhodnotit minimálně, v případě vlivu českých politiků na poměry v naší zemi tak lze činit jednoduše.

Ekonomické bezpečí bez velkých nadějí

Prokázaný fakt je – byť ministr Marek Ženíšek na základě zbožných přání za TOP 09 tvrdí opak –, že za posledního tři a půl roku reálné mzdy v České republice poklesly v rámci EU nejvíce, daně se zvýšily, důchody osekaly, zadlužení vzrostlo a ještě se má jít později do penze s méně penězi. Léky nejsou, školy a školky ve velkých městech jsou narvané a na některé děti se nedostává.

Ekonomická bezpečnost tedy nic moc a tvrzení pana premiéra, že pokud bude mít alespoň další čtyři roky, budou platy jako v Německu, moc důvodů k naději na život v ekonomickém bezpečí neskýtá. Motoristé sobě nabízejí ty „pravé“ konzervativně pravicové recepty a la stará ODS, Socdem Jany Maláčové tradiční sociálně demokratické a la éra před Šmardovým vedením.

Intelektuální a společenská svoboda podle mnohých pokulhává do té míry, že lidé už tahají politiku i do osobních vztahů, což je vždy předzvěst průšvihu. Ničemu nepomohlo zřídit úřad na ministerstvu vnitra, smíření a kultivované debatě nepomohl ani voják Otakar Foltýn ve Strakově akademii. Kdo si myslel, že po epizodě hádek o migraci a roušky nastane příměří, mýlil se.

Vnitřní bezpečnost je poplatná faktu protestů policistů a hasičů, přičemž ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan může jen závistivě koukat na ministryni obrany Janu Černochovou, která se těší nejen z indexace dvou procent HDP, ale ještě má příslib navyšování ke třem procentům. Na vnitřní bezpečnost jde přitom jen 0,67 procenta HDP, což k pocitu bezpečí na ulicích a ochraně před přírodními katastrofami nepřispívá. Nedbalosti se bát můžeme úměrně k bující korupci.

Odér sudu s prachem

Zatímco o vnější bezpečnosti ve světě jaderných zbraní se mluví tak, že hrozí nezdravá davová psychóza a paranoia, vnitřní a ekonomická bezpečnost se coby téma drží v podstatě jen díky opozičním řadám. K tomu se přidává strašení obchodní válkou, protože USA zavedly cla, EU se chystá (možná) oplatit a přichází věrozvěsti úpadku zvaného konec globalizace. Hádky o celní přirážky ale nemají nic společného s žádoucí nápravou stavu, kdy se svět zploštil a nadnárodní řetězce a firmy nabízejí stejné zboží všude. Není ale krásné moci si vychutnat také místní specifika, jídla a kulturu?

O bezpečnosti vnější, na niž mají naši politici z hlediska geopolitiky minimální vliv, se mluví nebezpečně moc, až vzduch zapáchá odérem sudu s prachem. Nejlepší bude, když se kampaň vrátí k otázkám, na které mají naši politici vliv enormní – ekonomika plus vnitřní bezpečnost plus svoboda slova a začne se mluvit více o diplomacii než o zbrojení a válčení. Tomu by se měli volení představitelé, placení z našich daní, také věnovat v praxi.