Válka o procenta. Nechtěli byste se, drazí pánové, profackovat před zrcadlem?

Proč tak silný soud? Protože pokud chcete, aby váš politický soupeř šel proti předsudkům vlastních voličů, musíte se s ním domluvit potichu (a nejlépe mu ještě slíbit, že vy také někde „v zájmu státu“ potichu ojedete vlastní příznivce). Chtít po opozici, aby šla proti sentimentu svých příznivců a ještě se u toho nechala nafilmovat, může skutečně jen hlupák. Hlupák nebo ten, kdo dal přednost kampani před výsledkem. A Chlívek nevěří, že Petr Fiala je hlupák.

Kdo se tady stará o bezpečnost

Celá ta situace je dokonale absurdní. Nejnižší výdaje na obranu jsme měli za vlád jestřábů u ODS. Paradoxně za časů premiérů Sobotky a Babiše obranné rozpočty nepřetržitě stoupaly. Dokonce to byl právě Babiš, kdo prolomil prokletí zoufalých armádních tendrů a začal skutečně nakupovat (ve formátu vláda/vláda): francouzská děla, izraelské radary, americké vrtulníky.

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Ano, jistě mohl investovat více, lépe, rychleji a mohutněji, za časů konjunktury by to šlo jak po másle. Ale taková zpětná výčitka má stejný význam jako vysmívat se Petru Nečasovi, že připravil první rozpočet, kde obrana nedostala ani jedno procento, nebo že výdaje klesaly nepřetržitě od chvíle, kdy Mirek Topolánek vyhrál v roce 2006 volby. Nebo že si tato vláda schválila zákon o dvou procentech na zbrojení, který sama první dva roky nedodržela a v roce třetím splnila jen na poslední chvíli a s odřenýma ušiskama.

Místo toho se Petr Fiala rozhodl, že před svými voliči Andreje Babiše vykreslí jako toho, kdo se nestará o bezpečnost - a Babiš naopak ve sněmovně huláká o „nejhorším premiérovi“ a o tom, jak vláda vyhazuje peníze oknem.

Že jim není stydno.

Upozadit svá ega

Fiala moc dobře ví, že Babiš obhospodařuje část antisystémových voličů, pro něž jsou silná káva i věty „EU ano, NATO ano, Putin je agresor“. Ví velmi dobře, že velká část Babišova elektorátu preferuje penzijní košili před bezpečnostním kabátem (samozřejmě že je to ve skutečnosti obráceně, bez bezpečnostní košile nám bude důchodový kabát platný jak mrtvému zimník, ale vysvětlit tohle některým našim peciválům je mission impossible). Kdyby se Fiala skutečně chtěl s Babišem na něčem domluvit, udělá to úplně jinak než veřejnou výzvou, ať přijde k premiérovi „na konzultace“ a přidá se k moudré vládní strategii. A ten druhý by zase nezneužíval sněmovní schůze k volební propagandě.

Kdyby chlapci skutečně chtěli, tak se potichu sejdou a domluví několik společných bodů. Nebylo by to zas tak těžké, základ se dá najít třeba v Babišově středečním výroku ve sněmovně: „Takže ještě jednou pro pořádek, když už pan premiér změnil ta tři procenta na jedno procento na pět let (myšleno že by výdaje na obranu stouply ze dvou na tři procenta během pěti let - pozn. red.), my s tím principiálně nemáme problém“, s tím, že v některých konkrétních otázkách se naopak neshodnou.

Ale to by museli oba chtít. To by museli oba dát bezpečnostní zájmy před své ego a před volební kampaň.

Měli by si oba sami nafackovat před zrcadlem, holomci.