V Mnichově o míru. Nabídne Evropa svou verzi důstojného ukončení ruské války na Ukrajině?

Letošní konference začíná v pátek a potrvá do neděle. Neplatí ale, že tam budou „všichni“. Už tři roky schází Rusko coby agresor na Ukrajině. A za USA tam nebude prezident Trump, ale „jen“ viceprezident Vance. Za Česko prezident Pavel a šéf diplomacie Lipavský.

Co od té sešlosti čekat v době, kdy se mluví o konci války na Ukrajině? To teprve uvidíme.

Škoda každé rány, která padne vedle

Tradice i vážnost té konference pomohla vytěsnit nálepku Mnichova coby místa, kde „Západ šel na ruku agresorovi“, jak to máme zakódováno od září 1938. Ale letos jako by se ta nálepka vracela.

Když se americký lídr rozhodl udělat vše pro ukončení války na Ukrajině, když pak z Moskvy zaznělo, že „Trumpův postoj nám imponuje“, když šéf Pentagonu Hegseth dal jasně najevo, že Evropa se má o svou obranu i o válku na Ukrajině starat především sama, pro mnohé je už předem hotovo. Trump nás – Ukrajinu i Evropu – prý zaprodal Putinovi tak jako Chamberlain v září 1938 Hitlerovi.

Tyto nálepky mají tuhý život a používají se bez velkého uvažování o tom, nakolik skutečně odrážejí paralely a fakta. Často podle hesla „škoda každé rány Trumpovi, která padne vedle“. Jenže právě ty nálepky do značné míry zakrývají evropský alibismus. Či nárokovou mentalitu. To, že Evropa se stále spoléhá na USA coby svou bezpečnostní samoobsluhu. Tudíž i to, co Američany – Trump není zdaleka první, jen nejhlasitější – tolik vytáčí.

Vezměme si detail, jako je mediální zpracování Trumpových slov v TV Fox. Trump uvažoval o Ukrajině takto: „Možná uzavře dohodu, možná neuzavře dohodu. Možná bude jednou ruská, nebo možná nebude jednou ruská.“ Což lze samozřejmě vykládat tak, že chce dohodu o míru na Ukrajině, i když nebude podle ideálních představ Kyjeva a Evropy. A pokud by uzavřena nebyla, otvírá to různé scénáře – i ten, že Ukrajina bude více ruská než dosud (nyní Rusko okupuje asi 20 procent jejího území). Nicméně podle novinového titulku prý Trump říká, že „Ukrajina by jednou mohla být ruská“.

To je jako kdyby někdo řekl „nebude-li pršet, nezmoknem“ a noviny by psaly, že přivolává ničivé sucho. Jistěže je Trump zvláštní osobnost, sebestředný narcis, jistěže na mezinárodní scéně působí jako zjevení, ale není to šílenec, jak mu mnozí rádi podsouvají. Jen si troufá říkat nahlas to, o čem jiní neuvažují ani v duchu. Anebo tím vybočují z normy.

Už skončil povinný optimismus

Zůstaňme ještě v Mnichově, jen se vraťme o dva roky zpět. Když na konferenci v únoru 2023 přijel teprve designovaný prezident Pavel, v diskusi uvažoval jako voják zvyklý brát v potaz všechny varianty a k válce na Ukrajině řekl: „Nechci se řídit nadějí či vírou. Nelze očekávat jen to nejlepší, je třeba, abychom byli připraveni i na to nejhorší.“

Bylo to rok po začátku ruské invaze. V době, kdy v Evropě vládl „povinný optimismus“. Kdy ukrajinský ministr zahraničí Kuleba řekl: „Válka skončí, až když ruský prezident přijede na Ukrajinu, poklekne před památníkem obětí války a požádá o odpuštění.“ Petr Pavel to doma za vynechávku „povinného optimismu“ drobátko schytával. Tak prý může mluvit jako voják, poradce, nezávislý analytik, ale jako reprezentant státu musí držet basu s napadeným. Jenže s odstupem dvou let vidíme, že Pavel měl pravdu.

Zůstaňme ještě v Mnichově, ale vraťme se o deset let nazpět. Tehdy – rok po Majdanu, ruské anexi Krymu a začátku války na Ukrajině – měl na konferenci projev Putinův šéf diplomacie Lavrov. Z jeho ostré řeči utkvělo hlavně toto: „Je to obráceně. Nejprve se musí znovu nastolit mezinárodní bezpečnostní řád a až potom může následovat řešení pro Ukrajinu.“

Jinými slovy. Prioritou pro Moskvu není mír na Ukrajině, ale nová pravidla vztahů k Rusku. O tom se mluví i teď, ale jasně to zaznělo v Mnichově před deseti lety. Proč to tehdy Západ účinně nereflektoval? Proč Evropa nevyvinula účinnou strategii? Když vidí, jak to reflektuje Trump, jak se domlouvá na setkání s Putinem, tak se to Evropě nelíbí. Jenže svou alternativu neměla a nemá.

Prostředky jsou, ale ne na válku

I proto se teď tasí nálepky „Mnichov 1938“, „O nás bez nás“ či „Podraz“. A právě proto bude zajímavé sledovat, co v příštích dnech na konferenci v Mnichově zazní.

Vytasí tam nějaký evropský řečník nepříjemná a zamlčovaná fakta? Třeba. Sama EU má tolik obyvatel, kolik mají USA a Rusko dohromady. Provádí velmi ambiciózní a nákladné politiky. Její sociální výdaje tvoří polovinu všech sociálních výdajů na Zemi. Naproti tomu i když její emise skleníkových plynů činí jen 6,4 procenta globálních, je vůdčí silou drahých projektů typu Zeleného údělu. Sama si zakazuje získávat energii cestou frakování, ale pak si stěžuje na energetickou drahotu a tíseň.

Jinými slovy. Má-li Evropa tolik obyvatel, zdrojů, bohatství i prostředků pro své nákladné investice, proč by neměla peníze a sílu na to, aby zvládla svou obranu i válku na své vlastní periferii? Proč by ji sama nepomohla dovést do důstojného – „nemnichovského“ – konce?

To jsou otázky pro sešlosti typu bezpečnostní konference v Mnichově. Trump je nevymyslel. Ten je pouze s neotesaností sobě vlastní nastoluje.