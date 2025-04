Senzační objevy amerických, tureckých a českých vědců vyvracejí Darwina i Hawkinga

Žijeme v převratné době. Nejen že je tu s námi už umělá inteligence či Donald Trump, ale zdá se také, že se schyluje k definitivnímu vyvrácení evoluční teorie. Dosud nepublikované, ale ve vědeckých kuloárech již několik týdnů intenzivně debatované objevy amerických vědců z Discovery Institute v Seattlu totiž otřásají samotnými základy moderní přírodovědy a spektakulárním způsobem potvrzují doslovnou pravdivost biblického modelu vzniku světa.

Americký tým, který vede dvojice doposud nepříliš známých badatelů Araj N’Amrmic a Atnarf Kepuljev, totiž detailně prozkoumal několik unikátních archeologických nalezišť a odhalil nezvratné důkazy o pravdivosti biblických zpráv.

Adam a Eva

Klíčové byly vykopávky na nalezišti odhaleném čirou náhodou při vojenském cvičení amerických jednotek v Iráku, tedy starověké Mezopotámii. Poblíže místa, kde se již dávno předpokládala existence biblické rajské zahrady Eden, byly totiž nalezeny kosterní pozůstatky muže a ženy. Analýza jejich DNA jasně prokázala, že jsou předky všech dosud testovaných dnešních lidí.

Evidentně se tedy jedná o Adama a Evu. Poblíž byly nalezeny i pozůstatky asi dvoumetrového hada, jehož velmi neobvykle uspořádaná jazylka naznačuje, že mohl i mluvit. Ve stejné lokalitě se našlo i několik velmi dobře zachovalých fosilií šelem (lev, hyena, šakal), které měly ještě v břišní dutině jasně identifikovatelné zbytky rostlinné stravy. To odpovídá biblické zprávě o tom, že před vyhnáním z ráje byly i šelmy býložravé.

Další průlomový objev byl učiněn, když tento mezinárodní tým konečně prozkoumal špatně přístupné zbytky Noemovy archy pod vrcholkem Araratu. DNA analýza zbytků výkalů na palubě jasně prokázala přítomnost několika set tisíc druhů živočichů a potvrdila tak další klíčový moment historie naší Země.

Převratné metody datování

Badatelé nakonec rozlouskli i nejtěžší oříšek – určení stáří jejich nálezů. S využitím nejmodernějších metod ultrafialové nanospektroskopie, mikromolekulární chirální optoakustiky a diferenciální patafyzické tomografie zjistili, že dosud používané metody určování stáří hornin, zkamenělin a archeologických nálezů, založené na analýze jejich izotopového složení, byly zatíženy zásadní chybou vyplývající z předpokladu, že rychlost rozpadu izotopů je konstantní.

To se nyní ukázalo jako zcela falešné. Pokud se tedy vezme v úvahu nyní zjištěná závislost rozpadové konstanty na čase, vychází stáří těch nejstarších hornin na cca 6800 let, a stáří Adamových pozůstatků na cca 5670 let, zcela ve shodě s biblickým údajem o tom, že se Adam dožil 930 let.

Také stáří pozůstatků Noemovy archy zcela odpovídá tomu, co lze snadno vypočítat z údajů v první knize Mojžíšově.

Je tedy jasné, že svět byl stvořen přesně tak, jak se popisuje v Bibli, že žádný „Velký třesk“ ani evoluce neproběhly a že tedy můžeme směle říci „Je to jinak, pane Darwin!“. Je to sice kruté procitnutí pro nás evolucionisty, ale nedá se nic dělat – čestný vědec se prostě musí sklonit před fakty – „Contra factum non est argumentum!“.

Na druhé straně nás vědce (a zvláště molekulární genetiky) může těšit, že průlomové objevy byly učiněny hlavně pomocí nejnovějších výše zmíněných vědeckých metod, především analýzy DNA.

Fiasko materialistů i zastánců teorie inteligentního designu

Určitou útěchou nám také může být, že porážku utrpěli i zastánci tzv. teorie inteligentního designu (ID), kteří spolu s námi evolucionisty předpokládali, že Vesmír vznikl před cca 14 miliardami let Velkým třeskem, že Země je stará nějakých pět miliard let, že geologické procesy probíhaly „samovolně“ tak, jak nás to učili naši materialističtí učitelé, ale tvrdili, že život nevznikl a nevyvíjel se samovolně, nýbrž byl postupně tvořen mnoha opakovanými Božími zásahy – nejprve byly před více než miliardou let stvořeny velmi jednoduché jednobuněčné organismy, poté první mnohobuněčné organismy, v druhohorách ještěři, v třetihorách šavlozubí tygři, mastodonti a podobní tvorové, a před nějakými dvěma sty tisíci let lidé.

Pánbůh tedy podle nich postupoval tak, že si řekl: „A od zítřka budou nosorožci“ – a stalo se. Některé druhy Božím dopuštěním vyhynuly (viz zkameněliny), jiné se uchovaly.

Nyní se tedy ukazuje, že tento pokus zkřížit biblický kreacionismus s moderní vědou byl, stejně jako materialistický darwinismus, falešný...

Tato nová situace jistě staví do poněkud trapné pozice i zastánce evoluční teorie z nejvyšších vatikánských kruhů, ale je jisté, že se s tím opět nějak vyrovnají, jako doposud se vším.

Stroj času na obzoru?

Zatím nepotvrzené informace od amerických kolegů říkají, že onen americko-turecko-český tým dokonce sestrojil (s využitím principů kombinace speciální, obecné a partikulární teorie relativity a aplikované teorie akášických torzních polí) prototyp tzv. stroje času, který umožňuje přemístit se na krátkou dobu na kterékoli místo prostoročasu, tedy i do minulosti. Podle toho, co se nyní říká ve vědeckých kuloárech, jsou výsledky prvních výletů do biblické minulosti fascinující a opět plně v souladu s biblickými záznamy. Na definitivní potvrzení si ovšem budeme muset ještě počkat.

Nutno přepsat učebnice

Nejnovější objevy tedy ukazují, že Bible je spolehlivým zdrojem vědeckých a historických informací a že musíme zásadně přepsat všechny učebnice (což bude bohužel neobyčejně nákladné). Zdá se dokonce, že iluzí jsou i naše moderní domněnky o uspořádání Vesmíru (miliardy galaxií, v nich stamiliardy hvězd atd.). Zřejmě se budeme muset vrátit k nějaké formě onoho grandiózního geocentrického modelu s nebeskými sférami, a uznat, že Giordano Bruno byl sice přísně, ale spravedlivě potrestán.

Pokud jsem správně informován, k těmto epochálním objevům chystá časopis Nature (a také náš Všesmír) speciální úvodník, který nejnovější převratné objevy čtenářům přiblíží z pohledu postmoderní hermeneuticko-homeopaticko-eidetické kvantové biologie.

Rok 2025 bude jistě zapsán zlatým písmem v historii lidstva. A já jsem věru rád, že jsem o tom mohl 1. dubna 2025 jako první informovat českou veřejnost.