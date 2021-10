Američané mají stále více pocit, že jejich prezident je duchem nepřítomen, má skelný pohled a neví, o čem mluví. Debata na CNN to jenom potvrdila. Na otázku po zvyšujících se cenách benzínu obvinil Biden kartel OPEC s tím, že těží málo ropy, přestože on, Biden, na kartel naléhá, aby těžil víc. Nakonec ale řekl, že „jediná a konečná odpověď“ na rostoucí ceny benzínu jsou „investice do obnovitelných zdrojů“.