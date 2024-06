Zpropadený laptop Huntera Bidena. Jak „boj s dezinformacemi“ nejvíc pomohl Vladimiru Putinovi

O něco zajímavější je důkazní materiál, který byl u soudu předložen. Objevil se tam totiž i slavný „Hunterův laptop“, který sehrál pozoruhodnou úlohu v prezidentských volbách před čtyřmi lety.

Počítač, který si Biden mladší měl zapomenout u opraváře, a v kterém se měly skrývat emaily dokládající problematické kontakty jeho otce s ukrajinskými byznysmeny, přinesl na podzim 2020 právník Donalda Trumpa Rudy Giuliani do redakce pravicově-bulvárního deníku The New York Post. Novináři ho ověřili, a když nic nenasvědčovalo tomu, že se jedná o kachnu, šli s jeho obsahem na světlo světa.