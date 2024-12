Biedermeier ve vaně. A taky v kádích, ale jen před některými z obchodních řetězců

Jenže, kdo ví, jak to bude dál. Tenhle kapr se stal jednou z jisker latentní kulturní války. Letos se do ní kromě soukromých i organizovaných aktivistů – ochránců zvířecích práv na jedné straně a kulturních tradicionalistů na straně druhé – zapojily i obchodní řetězce. K loňskému rozhodnutí Tesca neprodávat před svými supermarkety živé kapry se teď přidal Lidl s Billou, zatímco na kádích a svobodné volbě zákazníka mezi rybími jatkami na chodníku nebo domácí kapří zabíjačkou v kuchyni trvají Penny, Kaufland, Albert a Globus.

Pikantní je, že Lidl s Kauflandem patří jedné firmě (Schwarz-Gruppe), Penny a Billa druhé (Rewe), takže dost možná nemusí jít o zapojení se do kulturní války, nýbrž výsledek průzkumu trhu a doporučení poradenské firmy zaujmout pozice na obou stranách barikády.

Jaký bude další vývoj, je nejisté, ovšem něco by mohl naznačit postoj společnosti Makro Cash & Carry. Ta dosud dávala zákazníkům, kteří u ní nakoupí za víc než 2999 korun bez DPH, aby si vybrali, jestli k tomu chtějí nádavkem živého kapra, nebo láhev sektu Bohemia. Letos změnila strategii: když nakoupíte za 3300 korun, vnutí vám bez ptaní dvě bohemky.

Opravdu ohrožen (naštěstí!) však je další biedermeierovský přesah do 21. století, štědrodenní vypuštění kapra na svobodu. Když Jakub Arbes psal o bratřích Mánesových, neschopných zabít kapra, asi měl radost, jak pěknou a duši hladící pointu si vymyslel. Ale určitě netušil, že jeho arabeska zlidoví, o sto let později se jí zmocní televize, rok co rok ji bude opakovat, a rodiče začnou dětem dělat radost tím, že koupí kapra navíc a všichni společně ho pak hodí do řeky. Předchozí pobyt v sádkách, kádích a vanách ovšem způsobí, že osm z deseti propuštěnců na svobodu přežije jen pár dnů.

Než teď napíšu, že každý rozumný rodič to dětem i za cenu jejich fňukání vymluví, musím učinit coming out. I já jsem se toho jednou dopustil, navíc v podobě, kterou si za rámeček nedávám. Dostali jsme jednou kapra navíc a vnučka Viki, žákyně první třídy, navrhla, že bychom ho měli osvobodit.

Podlehl jsem, avšak s tím, že ho pustíme nikoli do špinavé řeky, nýbrž do řádného kapřího rybníka. Nejbližší byl hodinu cesty autem daleko. Když jsme tam dojeli, hodil jsem kapra do vody. Jenže rybník není proudící řeka: pod slupkou vody byl slabý prosincový led, kapr se na něm mrskal a mrskal, dál a dál od břehu, a já jen stál a čekal, kdy a zda vůbec se konečně do té fiktivní svobody ledem propadne.

Duši hřející pointu ten můj příběh rozhodně nemá. Fakt to nebyl žádný biedermeier.