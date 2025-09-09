Muska nepozvali na večeři? Na Trumpově mecheche s lídry big techu je zajímavé něco jiného

Štěpán Hobza
Komentář   9:00
Řada médií si všimla, že na čtvrteční večeři lídrů technologických firem v Bílém domě chyběl šéf X Elon Musk. To je pravda a je to z lidského hlediska zajímavé – tihle dva přeci ještě před půl rokem byli nerozluční „bros“, Trump si kupoval Teslu, Musk zpíval Trumpovu politickou písničku a dělal pořádek ve státní správě. Z politického hlediska je to ale málo překvapivé.
Zleva šéf Meta Mark Zuckerberg, americký prezident Donald Trump, jeho manželka...

Zleva šéf Meta Mark Zuckerberg, americký prezident Donald Trump, jeho manželka Melania Trumpová a šéf Microsoftu Bill Gates během čtvrtečního setkání lídrů technologických firem v Bílém domě. 4. září 2025 | foto: Reuters

Musk nedávno hrozil Trumpovi založením třetí politické strany, což se v tomhle byznyse těžko odpouští. Miliardář sice od svého plánu od té doby upustil a dokonce se podle jistých indicií výrazně sbližuje s jiným čelným členem administrativy, viceprezidentem J. D. Vancem. Na politické usmíření je ale nepochybně brzy – ozbrojená neutralita oběma pánům vyhovuje víc.

Je to jakýsi pakt o neútočení, který znamená, že Muskovy strategicky důležité firmy budou i nadále dostávat významné státní zakázky a nejbohatší muž světa bude držet jazyk za zuby a prezidenta veřejně nekritizovat. Tento přístup zároveň oběma dává volnost akce v budoucnu, kdyby přece jen došlo na politické měření svalů. Zcela vyloučit to nelze. Musk má podobně jako Trump nezanedbatelný okruh fanatických příznivců a svým způsobem tak pro prezidenta představuje potenciální hrozbu.

Hledání třídního nepřítele

Na Trumpově večeři ale bylo zajímavější to, kdo tam byl, než kdo tam nebyl. Jinými slovy: byli tam prakticky všichni. Šéf Meta Mark Zuckerberg seděl po prezidentově pravici a prezidentovi nepokrytě podkuřoval. Nechyběl šéf Microsoftu Bill Gates, hlava Applu Tim Cook, zakladatel OpenAI Sam Altman a další. Všichni z nich přišli „políbit prsten“, aby dokázali, že big tech je na prezidentově straně.

Lze se jim za to posmívat a mnoho amerických liberálních médií to taky s gustem dělá. Mnohá z nich citují odposlechnutou konverzaci mezi Zuckerbergem a Trumpem, ve které se jeden z nejmocnějších byznysových lídrů světa prezidentovi téměř poníženě omlouvá, že nevěděl, s jakým číslem investovaných dolarů bude Trump spokojen. Prezident se tomu nadšeně směje a opakuje Zuckerbergovu repliku první dámě.

Jistě, celý ten příběh lze číst jako zábavnou přehlídku osobních kompromisů a převlíkání kabátů. Vždyť drtivá většina těchto mužů ještě před dvěma lety posílala miliardy dolarů na politické kampaně Demokratické strany a v médiích se dávala slyšet v kampaních za sociální spravedlnost, aby veřejnosti a vládnoucím mocipánům dokázala, že je dostatečně „woke“. Jenže časy se mění. Nejde jen o Trumpa a strach z jeho politické platformy. Lídři big techu prostě pochopili, že u demokratů jim pšenka nekvete.

Dělali všechno, co američtí liberálové chtěli. Malovali si svá loga naduhovo, přispívali miliardy na Black Lives Matter, zakazovali pravicové kanály na svých platformách. Nic z toho ale nestačilo a demokratičtí politikové i nadále na lídry big techu útočili a hrozili jim rozbitím jejich monopolů. V jejich politické ideologii totiž nebylo možné sloučit podporu údajně všemocných korporátů s progresivním antikapitalistickým krédem a lidé typu senátorky Elizabeth Warrenové tak nepřestávali s šéfy Silicon Valley mluvit stylem, který připomínal hledání třídního nepřítele. Nebylo to prozíravé a demokraté teď za to sklízí mínusové politické body. Big tech přistál na pravém křídle americké politiky na delší dobu, a ani s Trumpovým odchodem se nic jen tak nezmění.

