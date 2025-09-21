Bilancování Lva sedmdesátníka. Navenek je nový papež zdrženlivější

Uplynuly již více než čtyři měsíce od chvíle, kdy se valil bílý kouř z komína Sixtinské kaple, aby signalizoval nové obsazení Petrova stolce. Celkem překvapivě se jeho držitelem stal poprvé občan Spojených států, který spatřil světlo světa v Chicagu 14. září před sedmdesáti lety.
Vzhledem k tomu, že někteří komentátoři viděli konkláve jako referendum o předchozí vatikánské politice, byly jeho první měsíce v úřadu srovnávány s argentinským papežem. První Františkovy týdny po jeho volbě v roce 2013 byly ve znamení mnoha spontánních gest, senzačních vyjádření pro média či symbolických vystoupení. Zkrátka ho v médiích bylo poměrně plno.
Nic z toho se teď nekoná. Mediální pozornost ke Lvovi XIV. doposud nepřipoutaly nějaké kontroverzní výroky, ale třeba přání vybudovat tenisové kurty v blízkosti letního papežského sídla v Castel Gandolfo, aby tak mohl i během odpočinku realizovat svou zálibu v bílém sportu. Vděčným momentem bylo i krmení ryb v jezírku u příležitosti otevření vatikánského ekologického centra na stejném místě.
V důležitých úřadech zatím ponechal všechny ty, jež jmenoval již František. Je zajímavé si všimnout, že si nevybral ani svého nástupce na pozici šéfa Dikasteria pro biskupy, kterou sám zastával před volbou do čela katolické církve. Lze předpokládat, že zatím ponechá ve funkci také druhého muže Vatikánu, státního sekretáře Parolina. Ten totiž podle neoficiálních informací sice získal v prvním kole volby nejvíc hlasů, ale v těch následujících dal prý pokyn, aby jeho příznivci podpořili pozdějšího Lva XIV.
Navenek je nový papež zřetelně zdrženlivější, v projevech mu většinou chybí spontánnost a čte pečlivě připravené texty, i když nechá občas problesknout i emoce. Jeho spolupracovníci však současně tvrdí, že je známý tím, že si klíčová rozhodnutí dlouho rozmýšlí a před konečným stanoviskem chce znát celou šíři argumentů. Pak si ale prý za svým názorem pevně stojí.
Mír a církevní jednota
Ačkoliv se mediálně příliš neprojevuje, dají se identifikovat akcenty, jimž se chce více věnovat. Prvním z nich je podpora mírových řešení konfliktů, angažuje se v ukončení násilí jak na Ukrajině, kde se při dvou jednáních s prezidentem Zelenským nabídl jako mediátor při zastavení bojů, tak na Blízkém východě. Svou vizi řešení problémů dialogem a nikoli zbraněmi silně akcentoval také před téměř milionem mladých poutníků, kteří o prázdninách přijeli do Říma.
František čelil za své nekonformní postoje silné kritice konzervativní části katolického spektra. Poměrně často se možná i proto papež Lev vyslovuje k tématům, jež souvisí se zachováním jednoty v církvi a obrušováním konfliktních hran. Zatímco minulý papež byl třeba k tradičním papežským liturgickým insigniím spíše rezervovaný, což konzervativce dráždilo, Lev se k nim zase vrací. Snaha vyvažovat své kroky je vidět i při reakci na neuralgické body v církevní diskusi.
Zajímavým gestem byla soukromá audience amerického jezuity Jamese Martina, který se věnuje pastoraci osobám s LGBTQ orientací, během níž přislíbil pokračování ve vstřícném přístupu minulého pontifikátu. S účastníky poutě této komunity do italské metropole se ale nesetkal.
Podle názoru známého amerického vatikanisty Johna L. Allena zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se chtěl vzdát Františkova důrazu na vítání kohokoli, kdo si přeje být součástí církve, ale stejně tak to nevypadá, že by měl v úmyslu výrazněji pohnout hranicemi stávajícího církevního učení o manželství, lidské sexualitě a rodině.
Je ale potřeba zdůraznit, že mnohé Františkovy programové body stále udržuje. Silným poutem mezi oběma pontifiky je důraz na potřeby sociálně slabých a vyloučených lidí. Agentura Reuters před několika dny přinesla informaci, že připravovaný první papežův dokument cílí na problematiku chudých lidí. I při různých příležitostech dává Lev XIV. formálně najevo sounáležitost s dalšími podněty, které do církve vnášel František.
Jak oslovit mileniály
Návaznost na předchozího papeže ukázalo i nedávné svatořečení dvou italských mladíků. Zvláště kanonizace Carla Acutise, který zemřel v roce 2006 v patnácti letech na agresivní formu leukemie, vyvolala velkou pozornost i mimo katolický svět. Jedná se o prvního mileniála, který dosáhl tak vysoké církevní pocty. Souvisí to s papežskými záměry dát této generaci vzory, s nimiž by se mohla více ztotožnit.
Na rozdíl od kněží či řeholníků je někým, který mohl být jejich sousedem a kamarádem. Acutis sbíral karty pokémonů, hrál pravidelně videohry na nintendu, natáčel zábavná videa s domácími mazlíčky. Vedle toho ale vytvořil i internetovou databázi eucharistických zázraků. Zdá se, že by papežská strategie přilákat skrze něj více lidí do církve mohla uspět, protože Acutisův kult v posledních letech rapidně roste.
Koresponduje i s dalším zájmem nového papeže, čímž je reflexe církve vůči virtuálnímu prostředí a umělé inteligenci a etické dimenzi překotného technologického vývoje posledních let. Papež však bude muset bezpochyby řešit vedle duchovních záležitostí i praktické ekonomické otázky. Čas ale ukáže, v jaké podobě se budou případné další reformy realizovat a jak je v napětích mezi tradicionalistickým a otevřenějším proudem vybalancuje.