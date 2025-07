Je tady šance zatočit s nelegálními billboardy. Nebude-li poptávka, nebude nabídka

Zpráva, která by běžně profrčela českým mediálním prostorem a za den by o ní nikdo nevěděl, je teď ale nejsledovanější novinkou mezi starosty, policisty i cestáři. Ti všichni si totiž přejí jediné – aby ve vazbě zůstal co nejdéle a jeho byznys zkrachoval. Není to přitom ukázka české škodolibosti nebo závisti, ale zpráva o tom, jak neschopné jsou české úřady.

Právě Anton Fischer a jím ovládané nebo na něho navázané firmy si tu totiž hrají s českými institucemi už dvě desetiletí hru na kočku a myš.

Vypadá to zhruba takto: dělníci v noci přivezou jednoduchou konstrukci k silnici, postaví ji, kde je napadne, osadí GPS modulem a vydělávají na pronájmu. Zoufalí úředníci nejprve billboard odhalí, pak o něm sepíší záznam a následně vyzvou majitele k jeho odstranění. Ten jej o pár metrů posune a jede se nanovo – nové místo, nový přestupek.

Nekonečný boj, kdy Fischer se doslova úřadům vymlouvá. Dokonce jsem byl svědkem i toho, kdy policie chtěla instalaci zabránit, ale nikdo z dělníků se s nimi nebavil. Oni prostě majiteli pozemku instalují to, co jim řekl. Samozřejmě, že to byl nesmysl, majitel pozemku o ničem nevěděl, ale policie jej ve vteřině nedokáže sehnat, takže dělníci v klidu billboard zkompletují a pak ať si úřady shánějí, koho chtějí.

Železné konstrukce stojí přitom pár metrů od krajnic, v křižovatkách, kde brání ve výhledu, nebo na soukromých pozemcích, kdy ani samotný majitel nemůže opičárnu svařenou z pár trubek vzít a rozřezat. Pár zemědělců to udělalo a ještě nakonec muselo uhradit škodu, která firmám „poškozením majetku“ vznikla. Pokud tedy navrch nedostali i nakládačku, protože jakmile se billboard pohne, GPS to majiteli nahlásí a jeho komando je za chvíli u něj.

Nebo jsem zažil situaci, kdy konstrukce oficiálně patřila firmě se sídlem v Zimbabwe a české úřady ji dokola obepisovali a „důrazně vyzývaly“, ať si reklamu přijede do třiceti dnů odstranit.

Nebuď trubka, neinzeruj!

Je to neuvěřitelné, že jeden člověk si tu roky a roky dělá kolem silnic, co jej napadne, a stát není schopen rychlost, s jakou osazuje další a další billboardy, ani z poloviny zkopírovat rychlostí, se kterou mu bude nelegální billboardy rozebírat. A když jich pár rozebere, s velkou slávou to prezentuje jako „boj proti billboardům“ a ukazuje je novinářům ve skladech, kde se o ně musí dlouhé měsíce starat a hlídat, aby je nepoškodil, kdyby se náhodou majitel o ně přihlásil. Kocourkov.

Řešení je přitom jednoduché: stačí, když podnikatelé na těchto nelegálních a řidiče ohrožujících billboardech přestanou inzerovat. Nebude-li poptávka, nebude nabídka. Nebudou miliony, nebude na platby montážníkům, nebude na železné konstrukce, nebude na benzin. A vše se vyřeší rychle, stačí měsíc. Navrhuji, aby politici a strany, zejména regionální, které na billboardech často slibují růžovou budoucnost obcí, měst či krajů, šli příkladem jako první a přestali tam dávat svá hesla, která stejně za pár týdnů neplatí. Anebo místo nich dali jediný nápis: Neinzeruj!

Udělají tím pro dopravní bezpečnost víc než za poslední roky všichni dohromady. A bez dotací. Teď je šance, stačí to v létě vydržet. Heslo může být prosté a stačí je šířit: Nebuď trubka, neinzeruj!