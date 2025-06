Jak chytat džihádisty. Jsou nutné zvláštní zákony, funguje-li spolupráce Mety, BIS a policie?

Balda byl osamělý vlk a nebylo snadné ho identifikovat. Zato pro média byl potom lahůdkou: typický „dezolát“, volič Okamurovy SPD, islamofob, starý bílý muž, který způsobil ohrožení a vinu chtěl hodit na muslimy. Tak má v progresivistickém světonázoru vypadat správný terorista.

Jenže jindy to může být úplně jinak. Třeba teď ve středu, když BIS a policie (Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě) představily nový případ. Odhalily partu tuzemských adolescentů, kteří se pokusili o žhářský útok na brněnskou synagogu a pak chystali přesun do Sýrie, aby se dali do služeb džihádistů.

Je to zde vůbec možné? Ten případ působí jak z jiného světa. Přesněji jak z jiné části Evropy. Té, která leží na západě kontinentu, v níž žijí silné muslimské menšiny přivážející si s sebou zvyky i sociální patologie a více či méně často opakující teroristické útoky. Té části Evropy, v níž Éric Zemmour, kandidát na prezidenta Francie, před lety sarkasticky řekl: „Chceme-li teroristy zasáhnout, je nutné bombardovat bruselský Molenbeek, ne Rakku v daleké Sýrii.“

Že by to u nás mohlo být podobné? Dotyčnou skupinu, nyní vyšetřovanou, prý k džihádistům lákal verbíř ze Sýrie (či se za něj alespoň na webu vydával). Jeden z ní pověsil na síť video, ve kterém hrozí, že bude stínat hlavy nevěřících. Všechny detaily neznáme už proto, že mezi prověřovanými převládají mladiství, jejichž data jsou chráněna zákonem. Ale z toho, co řekla Petra Lastovecká, žalobkyně dozorující případ, v rozhovoru pro web Seznam Zprávy, plynou i tak zajímavé informace.

Kde je vůle, tam je i cesta

Jistě, Lastovecká mluví opatrně. Jednak kvůli zákonné ochraně mladistvých, ale i proto, že jde o čerstvý, stále „živý“ případ, kde nelze citovat ze spisu. Proto občas odpovídá ve stylu: „To teď nemůžu komentovat.“ Ale pozoruhodné informace vycházejí už z toho, jak případ vyšel najevo. Že šlo o de facto vzornou spolupráci globální společnosti Meta (vlastní Facebook), BIS a Policie ČR.

Právě za tuto spolupráci Lastovecká chválí firmu Meta i BIS. Na rovinu říká: „Meta sama nás kontaktovala, což nebývá příliš obvyklé.“ Jinými slovy to bylo tak. Meta identifikovala velmi zlověstné příspěvky na Facebooku a sama se obrátila na příslušné české orgány. Sama tak upozornila na videoklip, na kterém konkrétní člověk vyhrožuje spácháním teroristického činu (uřezáváním hlav bezvěrcům).

Z toho pak při jistém zjednodušení vychází pár postřehů. V době, kdy se mluví o digitálních koncernech jako o všemocném korporátu válcujícím svět, kdy se Bezpečnostní a informační službě nadává do „čučkařů“, kdy se policii vyčítají různá selhání (včetně těch při zásahu na pražské Filozofické fakultě), v době, kdy se říká, že jsou zcela nezbytné přísnější zákony na regulaci sociálních sítí a toho, co se na nich komunikuje, se ukázalo, že spolupráce na praktické úrovni může fungovat docela dobře. Podle starého německého rčení „kde je vůle, je i cesta“.

Aby nevznikla mýlka. Předchozí odstavec se samozřejmě týká jen popisovaného konkrétního případu. Můžeme si klidně představit, že kdyby na místě nyní identifikovaných blbců (joudů, magorů, cvoků, teroristů – nehodící se laskavě škrtněte) byli lidé chytřejší, znalejší věci, zkušenější, „orgány“ by na ně tak rychle nepřišly. Přesto jsme viděli ukázku, že spolupráce fungovat může i bez zvláštních vynucovacích zákonů.

Nedělejme „Vánoce“ podle toho, komu to nahrává

A teď se ještě vraťme k Baldovi. V jeho případě měli „Vánoce“ progresivisté. Mohli snadno říkat, že právě on – „dezolát“, venkovan, volič SPD – je prototypem teroristy, jakého si fanoušci společenského pokroku představují.

Když v Evropě zaútočí autentičtí džihádisté (u nás naštěstí dosud ne, ale jedna občanka České republiky zahynula při útoku v Berlíně), mívá „Vánoce“ národní pravice. Může snadno říkat, že na její slova došlo, že masová ilegální migrace musí přinést i své temné důsledky.

Kdo ale může mít „Vánoce“ teď u nás? Ti blbci či chystající se teroristé byli zdejší a lákal je džihádista zvenčí. Migrace či mešita tu podle toho, co zatím víme, roli nehrála. Může někdo ukázat prstem na systémového viníka? Těžko. Tady je jen jedna rada. Nedělejme „Vánoce“ po každém útoku podle toho, jaké ideologii zrovna nahrává.