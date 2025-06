Bitcoingate? Ještě ne. Pár poznámek k aféře, které prý nikdo vlastně nerozumí

Nic to nevyjadřuje smutněji než odpověď nekonečného poslance Marka Bendy Marii Bastlové ze Seznamu zprávy, když se měl k bitcoinovému skandálu vyjádřit: „Jsem starý muž, který stále ještě píše tužkou na papír a telefon používá víc k telefonování než k prohlížení internetu. Takže lidé se občas ptají, ale spíš je to o tom, že tomu taky pořádně nerozumí. Moje odpověď je, že Pavel se pokoušel přinést miliardu do státního rozpočtu.“

Když tohle člověk slyší, snadno si může představit, že když jiný Pavel třeba vybílí Louvre a pak je ochoten část lupu přenechat Národní galerii, tenhle nebo jiný starý muž řekne, že se Pavel prostě pokoušel darovat českému státu Monu Lisu, a tím je hotovo.

Zvláštní věci v této lapálii plné kolaterálních efektů však člověk zaslechl nejen od politiků. V Událostech a komentářích ČT se 3. června odehrál roztomilý dialog mezi moderátorkou a komentátorkou Czech News Center Lenkou Zlámalovou. Paní Zlámalová označila reportérku Zdislavu Pokornou z Deníku N, která první o aféře informovala, za „nosiče této kauzy, pravděpodobně ze zdrojů Národní centrály proti organizovanému zločinu“.

Moderátorka se podivila, co je na tom špatného, že takto investigativní novináři pracují. „Myslíte, že úniky informací z policie jsou investigativní žurnalistika?“ opáčila komentátorka. „Já si to nemyslím. Já si dokonce myslím, že jsou trestné, ty úniky.“

Člověku v tu chvíli nezbývá, než se vrátit do roku 1972, kdy odstartoval nejslavnější investigativní případ dějin, ona slavná aféra Watergate. Redaktoři deníku The Washington Post Carl Bernstein a Bob Woodward tehdy publikovali sérii textů o vloupání lidí z Nixonovy volební kampaně do kanceláří Demokratické strany právě v komplexu Watergate. Klíčové informace měli od zástupce ředitele FBI Williama Felta skrývajícího se pod krycím jménem Deep Throat (Hluboké hrdlo), s nímž se tajně scházeli. Výsledkem byla rezignace prezidenta Nixona.

Měli kliku, že se to odehrálo v USA v roce 1972, a ne letos v Česku. Tady by se mohli dozvědět, že jsou vlastně jen nosiči údajů z FBI, to, co dělají, žádná investigativní žurnalistika není a že jsou trestné ty Feltovy úniky. Kdo ví, třeba by bylo po slávě a žádný přídomek „gate“ by neexistoval. No řekněte, nebyla by pak ta miliarda v rozpočtu skoro, vlastně úplně křišťálově čistá?