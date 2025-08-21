Decroix se pochlubila postavou v plavkách a malá pomoc s časovou osou

Člověku se úplně sevřelo hrdlo úzkostí. Proboha, co si počneme? Jenže ministryně spravedlnosti měla na zasloužený odpočinek plné právo, vždyť se v těchto dnech ohledně bitcoinové kauzy dějí stejně samé prkotiny. Abyste nezůstali ochuzeni, rozhodla se MF DNES Evu Decroix při aktualizaci časové osy protentokrát zastoupit.
8. června: Od vypuknutí bitcoinové kauzy a rezignace ministra spravedlnosti Pavla Blažka uplynulo pár dní. Podle předvolebních průzkumů si koalice SPOLU mírně polepšila. „Tím jak vyřešila @SpoluKoalice Bitcoinovou kauzu, Většina jejich voličů ocení proto jí rostou preference,“ napsal na síť X jeden z nejchytřejších politiků všech dob – lidovec Tomáš Zdechovský. Na jeho poměry s naprostým minimem gramatických chyb.
30. července – 5. srpna: Ministryně Decroix oznamuje, že externí koordinátor prošetření bitcoinové kauzy a bývalý ústavní soudce David Uhlíř ve funkci končí. Závěrečnou zprávu slíbenou na konec srpna prý nevypracuje. Spekuluje se, že tam chtěl psát pro ODS nepříjemné věci. Následně Decroix po tlaku obrátí, že Uhlíř tedy po návratu z dovolené zprávu sepíše. Uhlíř se vrací a jinými slovy oznamuje, že jí na to kašle.
14. srpna: Policie zasahuje u drogového dealera a původního majitele bitcoinů Tomáše Jiřikovského v domě napsaném na jeho bratra v Břeclavi. Jiřikovský se schovává na střeše a snaží se utéct. Marně. Zabaveny jsou i bitcoiny v držení státu, ten nejspíš bude muset peníze vracet.
Jiřikovský se bál, že po něm někdo jde. Policie mu zabavila BMW i desítky milionů
15. srpna: „Bude-li dárce odsouzen za trestnou činnost spáchanou v souvislosti s předmětem daru, potvrdí se současně, že darovací smlouva byla po téměř 10 letech od spáchání trestné činnosti jediným účinným způsobem, jak se dobrat k výsledku trestního řízení i k tomu, aby byl zabaven případný výnos z ní. Nebude-li odsouzen, předmět daru zůstane v majetku státu jakbysmet,“ vyťuká na síť X Pavel Blažek.
„Hele, Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě? Je to celé od začátku úplně blbě a tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný, jak mrtvýmu zimník,“ odepisuje veřejně z dovolené Decroix.
16. srpna: Bulvární web Expres přináší zprávu, že si Decroix vyvěsila na Instagram fotku ve dvojdílných plavkách a pár dalších snímků. „Tak jsem si dovolila odjet během vládních prázdnin na dovolenou s dětmi. Skandál!“ připsala k tomu s nádechem ironie. „Lidi, prosím klid! Spravedlnost funguje. Volební hysterie taky. Držme se prostých zásad jako je presumpce neviny a respekt k trestnímu řízení… a ono to půjde! Opravdu!“ dodává na konci příspěvku.
17.–18. srpna: Jiřikovského posílá soud do vazby. Blažek se rozepisuje na sociálních sítích. „Státní ozbrojenci násilnicky obsadili rodinný dům a jeho vystrašenému obyvateli sdělili zhruba toto: ,Dej nám něco na politiky a bude z toho pro Tebe podmínka. Jinak se na mnoho let rozluč se svobodou. A nemyl se, soudy budou rozhodovat podle přání veřejnosti, nikdo Ti nepomůže’ píše třeba. „A protože pan domácí žádného politika nikdy neviděl a nezná, neměl co ,dát’, byl ,drzý’ (…) a lhát podle ozbrojencova návrhu nechtěl, výsledkem byla vazba a pořádná trestní sazba. Ne, to není příběh z 50. let. A já jsem si tento šeredný příběh ze současnosti bohužel nevymyslel,“ dodal Blažek. Premiér Fiala mlčí a řeší mír na Ukrajině.
Ne, tato časová osa nepopisuje dění v žádné z banánových republik. Já si tento bizarní příběh ze současnosti bohužel nevymyslel.