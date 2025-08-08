Bude voličům platonické bububu kvůli bitcoinové kauze od Starostů stačit?

Dalo se vůbec čekat něco jiného než „bububu“ na veřejnosti – a pak sklapnuté podpatky za zavřenými dveřmi? Ani ne dva měsíce před volbami? Když STAN o dva měsíce dříve ODS v bitcoinové kauze spolehlivě podržel? A když jí má co vracet za to, že ona o tři roky dříve zase podržela STAN v kauze Dozimetr?
Bitcoinová telenovela Evy Decroix má za úkol očistit i Starosty
Po posledních psích kusech, které na ministerstvu spravedlnosti předvádí modrá „zametačka“ Eva Decroix (“odvolávám, co jsem odvolala, a slibuji...“) cítili Starostové, že nějak reagovat musí, aby nebyli úplně za ovce. A možná to ani komplet nebyla jenom politická hra, dost pravděpodobně v Rakušanově hnutí sílí obava, že kauza koaličního partnera stahuje dolů i je.
Lze věřit i tomu, že STAN nemá s bitcoinovou kauzou nic společného. Tedy vyjma toho, že jeho náměstek na ministerstvu Karel Dvořák disponoval informací o miliardovém daru od mafiána, ale projevil nulový politický instinkt a nic v tom nepodnikl. Za což pak dostal ve svém hnutí prestižní post pražského volebního lídra...
Ale jak se říká – společně chyceni, společně oběšeni. Když v roce 1997 KDU-ČSL a ODA odcházely z Klausovy vlády, také neměly nic společného s podvodnými sponzory ODS. Ale (pomineme-li roli politických her Václava Havla) nechtěly setrvávat v kabinetu, který se kvůli kauze koaličního partnera stal toxickým.
PODCAST: Bitcoinová kauza zraňuje hlavně STAN a Leyenová na koberečku
Je asi jedno, jestli „koordinátor objasňování bitcoinové kauzy“ David Uhlíř sám pochopil, jakou roli užitečného idiota pro něho ušili, anebo jestli paní ministryni příliš zlobil zdůrazňováním podílu ministra financí a premiéra v celé aféře. Chaos a absence nějaké politické tečky za případem v každém případě nevypadají dobře.
Což může být paradoxně nebezpečnější pro STAN než pro ODS. Rozdíl je totiž v pevnosti voličského jádra: zatímco bitcoinová kauza s preferencemi ODS (SPOLU) skoro nepohnula, Starosty před třemi lety Dozimetr srazil na polovinu. Bude ale jejich voličům platonické bububu stačit?