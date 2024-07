Názor

Na svém vrcholu stanul bitcoin téměř na 68 tisících dolarech za kus. V březnu letošního roku se ale vyšplhal na 71 tisíc, přesto to vrchol nebyl. A nedávno bitcoin spadl a ještě padat klidně může, přesto to ale může být dobrá zpráva. Už tyhle dvě zprávy by mohly stačit k tomu, aby byl jejich autor spoután do svěrací kazajky, nicméně mají své rozumné ekonomické vysvětlení.