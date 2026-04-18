Konec naivity kolem krypta. Dělá Írán bitcoinu reklamu, když s jeho pomocí obchází sankce?

Ano, bitcoin tím celému světu dokazuje, že je funkční. Dokazuje, že dokáže existovat mimo tradiční bankovní infrastrukturu, mimo dolarový systém i mimo politický dohled Západu. Jenže tím současně ukazuje i druhou, mnohem méně pohodlnou pravdu – že technologie, která má osvobozovat jednotlivce, může zároveň posilovat státy a režimy, jejichž cílem je naopak svobodu potlačovat.
Kryptoměny si dlouhodobě pěstují reputaci světa, který je rychlejší, svobodnější a odolnější vůči státním zásahům. Jenže o každé technologii nakonec nerozhodují slogany jejích zastánců, ale realita jejího používání – kdo po ní sahá a za jakým účelem. A právě teď se ukazuje jejich výrazně méně lichotivá stránka.
Technologie bez morálky neexistuje
Obhájci krypta často říkají, že bitcoin je neutrální. Že je to jen nástroj, podobně jako internet nebo hotovost. A že za jeho využití nenese odpovědnost sám protokol, ale lidé. To je do značné míry pravda. Bylo by přehnané z každého podobného případu vyvozovat, že je s bitcoinem „něco špatně“. Stejně jako nikdo neviní internet z toho, že ho používají demokratické státy i autoritářské režimy, ani bitcoin sám o sobě nenese morální znaménko plus nebo minus.
Jenže neutralita technologie neznamená neutralitu jejích dopadů. Ve chvíli, kdy se bitcoin stává možným prostředkem pro výběr geopoliticky citlivých poplatků, které mohou pomoci obcházet mezinárodní sankce, už nejde jen o elegantní důkaz technické vyspělosti. Jde i o otázku, komu tato vyspělost slouží a v jakém kontextu se uplatňuje.
Svoboda pro jednotlivce, výhoda pro režimy
Na bitcoinu bylo od začátku přitažlivé, že nabízí únik z prostředí, v němž o finančních tocích rozhodují banky, centrální autority a státní aparát. Pro člověka žijícího v nestabilní ekonomice, v autoritářské zemi nebo v systému s vysokou inflací to může být legitimní a někdy i existenčně důležitá alternativa. Právě proto má bitcoin své místo ve světě. Právě proto také není fér redukovat jej jen na nástroj spekulace nebo stínové ekonomiky.
Jenže stejná logika, která chrání jednotlivce před zneužitím moci, může zároveň chránit i moc před tlakem zvenčí. A v tom spočívá největší paradox celého příběhu. Bitcoin není problém proto, že je decentralizovaný. Právě decentralizace je jeho klíčovou předností. Problém nastává až ve chvíli, kdy této přednosti začnou využívat aktéři, kteří v důsledku usilují o pravý opak toho, než k čemu kryptoměny slouží.
Konec naivity kolem krypta
Celá epizoda by měla být spíš než obžalobou bitcoinu varováním před naivitou. Část kryptokomunity má tendenci každé využití mimo tradiční systém automaticky oslavovat jako vítězství svobody nad starým pořádkem. Jenže ne každé obejití prostředníka je automaticky morální triumf. Někdy je to jen důkaz, že technologie funguje přesně tak, jak byla navržena, bez ohledu na to, kdo ji právě používá.
Právě to je na bitcoinu fascinující i znepokojivé zároveň. Ukazuje, že jeho význam už dávno přesahuje investiční grafy, technologické nadšence i ideologické spory o budoucnosti peněz. Dnes už je zjevně i součástí geopolitiky. A v geopolitice se každá silná technologie dříve nebo později ocitne v situaci, kdy bude sloužit nejen těm, kdo ji chtějí využít k emancipaci, ale i těm, kdo ji chtějí využít k přežití mimo pravidla.
Bitcoin tedy v tomto příběhu nevyznívá jako padouch. Spíš jako nástroj, který naplňuje svou podstatu možná až příliš dobře. Umí fungovat tam, kde tradiční finanční systém naráží na hranice moci, sankcí a kontroly. To je jeho mimořádná síla. Jenže právě síla každé technologie s sebou nese i nepříjemnou skutečnost, že ji nelze vyhradit jen pro „správnou“ stranu. A tak se znovu ukazuje, že otázka kolem bitcoinu dávno nezní jen, zda funguje. Zní také, co všechno jsme ochotni přijmout jako cenu za jeho svobodu.
Autor je předsedou představenstva a generálním ředitelem Madison Six.