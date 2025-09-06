Bitcoinový happy end. Český stát se stává kryptoměnovým spekulantem

Po pravdě, zatím stát přijde o 40 až 50 milionů korun, které, alespoň podle ministryně spravedlnosti Evy Decroix, má vyplatit kupcům bitcoinů jako kurzový rozdíl. Zájemci si koupili od státu „vadné“ bitcoiny, které se nedají uplatnit na trhu, avšak mezi tím, než se domluvili se státem na řešení, kurs bitcoinu stoupl natolik, že to erár bude stát zmíněných padesát milionů.
Česká republika se tak slavně stává opět držitelem bitcoinů za zhruba miliardu korun z oné zločinecké peněženky. Jenže dokud soud nerozhodne, tak prostředky nejen nejsou k dispozici, ale státu ani nepatří. Jedině soud řekne, zda jsou bitcoiny výnosem z trestné činnosti a zda propadají státu, a to může zabrat roky.
V soudním sporu jde o velké sumy a lze předpokládat, že advokáti obviněných nejsou začátečníci a budou tvrdě bojovat, takže možná, za nějakých deset let, stát „své“ peníze dostane. A zda neprodělá, o tom rozhodne budoucí vývoj kurzu bitcoinu.
Očekávejme, že těch několik mnoho let, než kauza dospěje k závěru, zabavené bitcoiny o těch padesát milionů nabudou na ceně a o premiérovi Fialovi se nebude muset říkat, že je lhář. Vždyť tvrdil, že Česká republika neprodělá. Každopádně český stát končí epizodu, kdy fungoval jako pračka na peníze zločinců a otevírá novou kapitolu, kdy se jeví jako kryptoměnový spekulant doufající v zisk.
Démon naivním mužem?
Že situace státu nebyla idylická, dosvědčuje ministryně Decroix, která přeuctivě děkovala kupcům za trpělivost a vstřícnost s tím, že dohoda odvrátila „neuvěřitelné reputační náklady“. Ano, něco dohoda odvrátila, ovšem fakt, že stát se pokusil prostřednictvím ministra spravedlnosti legalizovat výnos z trestné činnosti, je a bude předmětem policejního vyšetřování. Podle šéfky resortu spravedlnosti stát musel bitcoiny vykoupit zpět, protože spornost transakce sám svým jednáním způsobil.
Samotný fakt, že se nechal ministr Blažek nachytat na advokátskou kličku svého spolužáka zastupujícího kryptogangstera, je smutný a zároveň hodný pozoru, protože Pavel Balžek si vybudoval pověst protřelého politického hráče. To se démon, proti němuž se svolávaly demonstrace, najednou stal naivním mužem, který se nechá snadno zneužít?
Také nesmíme zapomínat na to, že pan Blažek i pan Fiala se obchodem několik dnů chlubili, následně jej uraženě hájili (přinesli jsme státu miliardu) a až po delším čase jim došlo, že je cosi špatně. Kdyby se byl býval pan Blažek tak nesnažil, český stát by časem získal zabavenou kryptoměnu daleko standardnější a čistší cestou za daleko menších výdajů. Ostudu netřeba zdůrazňovat. Je tohle opravdu ta zábavná historka, o níž mluvil premiér Fiala?