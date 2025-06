Premiér: Jsme skvělí, jedna chybička nic neznamená a ta částka taky nesouhlasí

Nedokázal zareagovat třeba na požadavek Pirátů, aby ministrem spravedlnosti nebyl nikdo z ODS. Nedokázal odpovědět na otázku, zda bitcoiny zakoupené od státu lze volně směnit a zda nebudou ti, kteří je koupili od státu, škodní. Otázek opozice vznesla desítky. Odpovědi nedostala téměř žádné.

Jsme dokonalí, příkladní a nádherní, protože stavíme dálnice a podepsali jsme smlouvu o dostavbě jaderných bloků, tak mlčte a neotravujte a neptejte se na kšefty státu se zločinci.

Poněkud zvláštní způsob obrany

Arogance vládní koalice je neuvěřitelná, kilometry postavených dálnic či lži o snižování našeho zadlužování z úst Markéty Pekarové nemohou zakrýt fakt, že vláda spolupracovala na praní zisků z kriminální činnosti. Pro paní Pekarovou zdůrazněme, že vláda, která ji posadila do čela sněmovny, tuto zemi také zadlužuje, jen nepatrně zmírnila tempo vlády předchozí, nicméně celkově zemi zadlužila a to dokonce víc než vláda Babišova. Tolik fakta.

V bitcoinové kauze Spolu zvolilo poněkud zvláštní způsob obrany, popírá evidentní, bagatelizuje vlastní prohřešky, a neustále zdůrazňuje, že Andrej Babiš je horší než oni. Ano, možná to tak vnímají, nicméně politik Babiš je stíhán za to, co učinil jako soukromá osoba, nikoli jako politik či dokonce ministr. Stíhán je extrémně dlouhou dobu a proces od počátku označuje jako zmanipulovaný. Vláda má na svůj postup svaté právo, Babiš je souzen, vláda s tím může opakovaně politicky pracovat jako s největším zločinem všech dob. Když si myslí, že jí to pomůže.

Problém je v tom, že podobně jako Spolu neuvažuje větší část národa. Ta svou životní situaci vnímá jinak, než ji líčí premiér, a problém s bitcoiny nehodnotí tak idylicky, pro tyhle voliče otázky opozice nejsou nelegitimní.

Pokud je pro Spolu odpovědí jen nařčení všech okolo ze šíření nenávisti a následné opáčko všech skutečných i domnělých hříchů Andreje Babiše, je to jejich rozhodnutí. Řešení, které nabízí, však nemusí být úplně komfortní pro Starosty, čtyři měsíce před volbami budou politicky platit za Blažkovy podivné obchody a premiérovo směšné kličkování. Je jen na STAN, jestli setrvá v koalici...

Neudržitelná pozice vlády

Rozhodně bude stát za pozornost, zda prezident Petr Pavel přehodnotí své stanovisko, že není vhodné, aby vláda čtyři měsíce před volbami padla. Vzhledem k vývoji kauzy a novým a novým informacím, které vyplouvají na povrch, by možná názor změnit mohl.

Ať už vláda dovládne, nebo padne, je jisté, že o kauze se bude mluvit a to bez ohledu na to, jak hlasitě si budou ministři Petra Fialy vzájemně potvrzovat, že demise Pavla Blažka vše definitivně vyřešila a byla příkladná. Pozice vlády, která sama sebe dává v této kauze za příklad, je neudržitelná, jsou před ní však maximálně čtyři měsíce. Do té doby může demonstrovat uraženou ješitnost i aroganci, co hrdlo ráčí.