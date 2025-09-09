Pavel Blažek řve jak poraněné zvíře. Občanští demokraté předstírají, že se jich to netýká

Tohoto obvinění se pan Blažek dopustil na interním fóru ODS, v níž má pozastavené členství. Stěžoval si na svou následovnici v resortu Evu Decroix, která podle něj zpracovala na „jiné členy ODS materiál“, který následně předala úhlavnímu nepříteli.
Je vidět, že pokyn k mlčení si Pavel Blažek vyložil po svém, případně se cítí natolik ohrožen, že kope kolem sebe a v zájmu své vlastní ochrany naznačuje, že by byl ochoten potopit i významné spolustraníky.
Je proto pochopitelné, že k výrokům o nepřátelích – veřejných žalobcích se nikdo nepřihlásil. Jak by také mohl, podobné věty totiž v tuzemsku veřejně nepronášejí ani prožluklí zločinci. Kdyby to byla jen trochu pravda, byla by ODS nějakou zločineckou partou. Zkrátka, obvinění smrdí podobně nebezpečně jako obchod s podsvětím.
Paradoxní na věci je, že olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna jmenoval právě Pavel Blažek jako ministr spravedlnosti. Ten se celkem pochopitelně nechtěl k věci vyjádřit. Pořád to vypadá, že systém stále funguje.
Důvod exministrovy nervozity
Vraťme se však k Pavlu Blažkovi, iniciátorovi celé kauzy. Po republice jdou zvěsti, že by mu mělo být vbrzku předáno usnesení o zahájení trestního stíhání. To může být hloupý drb, stejně tak jako pomluva šířená politickými konkurenty. Nicméně Pavel Blažek jako pamětník pádu Nečasovy vlády by velmi nerad znovu zažil něco podobného, tentokrát ovšem v roli ústředního padoucha. Proto ta nervozita, proto ta neumlčitelnost.
Zatím je vlastně vše v pořádku, Blažek mluví, zbytek strany to hasí a popírá, neevidujeme žádné známky nátlaku na policii či státní zástupce ze strany ODS. Naopak, ministryně Decroix je například v článku časopisu Respekt líčena jako oběť okolností, která dnem i nocí bojuje za spravedlnost, až je chudinka celá unavená.
I toho nešťastného bitcoinového koordinátora Davida Uhlíře postrčil paní Decroix Marek Benda (další instantní zloduch ODS, na kterého mají novináři žízeň). Paní ministryně je absolutně nevinná a za nic nemůže. Straničtí píáristi by to nenapsali lépe.
Jednoho ale napadá, k čemu je nám ministryně spravedlnosti, která je jen ubohým objektem vnějších sil a sama není schopná systematicky obhájit ani svou práci.
Náš společný zájem - svobodné volby
Problém je jinde, v samé ODS, dnešní vláda by bez Pavla Blažka neexistovala. On udělal z nepraktického profesora Fialy předsedu strany, on se zasadil o vznik vlády tím, že vyjednával s prezidentem Milošem Zemanem. Má-li se dnes stát univerzálním mediálním arcilotrem, jehož vyhazov snadno očistí ODS, potažmo Spolu, pak je to směšné.
V bitcoinové kauze je až po uši ministr financí Zbyněk Stanjura i premiér Petr Fiala. Kdo by se Blažkovi divil, že se nechce nechat semlít ve jménu pohodlíčka těch, které vytáhl na politické výsluní.
Řešení kauzy, doufejme, zajistí orgány činné v trestním řízení. Předpokládejme, že do voleb se nic nestane, protože kdyby se opět policisté rozhodli k nějaké spektakulární akci před volbami, nadělají víc škody než užitku. A čert vezmi Pavla Blažka, ten nikam neuteče, spíš by mohla být ještě víc oslabena důvěra v nerušený průběh voleb.
A důvěra ve svobodné a nezmanipulované volby je v téhle chvíli jedna z mála věcí, která společnost spojuje. Na tom se pořád dá stavět. Nepotřebujeme volby ruinované politickými kauzami.