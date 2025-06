Bouře na okraji. To vážné, co se tu děje, toho si nikdo nevšímá

Jak je to ve Wellsově románu z roku 1899 Až spáč procitne? Je to příběh muže, který propadne do kataleptického spánku a procitne z něho až v roce 2100. Jeho původně skromné jmění časem narostlo, až se Spáč za dvě stě let stal nejbohatším mužem planety.

Paralela tím ale nekončí, i to je zábavný moment. Hrdina románu, megamiliardář Graham, se zmocní letadla a účastní se v něm proletářské revoluce. Majitel peněženky také nasedá do letadla. Revoluci ale za něho dělají jiní. On sám na jeho palubě prchá, nejspíš na Filipíny, aby odtud žaloval každého, koho žalovat půjde, s velkou nadějí, že vyhraje a vše nakonec zaplatí stát neboli daňový poplatník (nebude to tak dramatické: půjde to na dluh).

Pokud o věci nic nevíte, nejspíš v tuto chvíli zvoláte, co je to za ptákovinu. Budete mít pravdu. Republikou otřásá aféra založená na skutečnosti, že se dva ministři s požehnáním ministerského předsedy pokusili získat miliardu do státní pokladny. Ve stejnou dobu, bez nejmenší pozorností médií a tudíž i veřejnosti, táž vláda otevřela cestu k novému tunelu na peníze.

Chystá se větrníkový tunel, jistě bude stejně nákladný jako tunel solární. Ten už stál víc než nová atomová elektrárna. Na poplatcích ho budeme splácet trvale všichni. Větrníky a nevyhnutelné „posílení přenosové soustavy“ nás čekají. Dopad chvilku počká. Dřív přijdou emisní povolenky na benzín a vytápění domácností.

Toto se děje a bude dít a my se tu bavíme o jakési bitcoinové peněžence pána na útěku, asi na Filipíny. Moc mě baví, jak se dostali do jednoho šiku Babiš s Okamurou, Piráti s Konečnou, nemůže chybět Turek. Že tohle společenství je nesourodé a nedává žádný smysl? Ale to je přece v souladu s celou tou taškařicí, která nedává žádný smysl.

Jsme v době důmyslných operací. Podařilo se odpálit pagery v kapsách činovníků Hizballáhu. Drony z budek na korbách náklaďáků poškodily ruské strategické letectvo. Napráskání naformulované rovnou do klávesnice šikovné investigativkyně odpráskne chatrnou stavbu Fialovy koalice. Ale to vážné, co se děje, to, co vyvolá pohromu, totiž masivní zdražování vyvolané zeleným běsněním, toho si nikdo nevšímá, protože všichni jsou zabořeni nosem do bitcoinové peněženky a nedokážou se dopočítat, kolik v nich je vlastně miliard.

Co je to vlastně ten váš bitcoin? ptá se rozčilená paní Schillerová. Něco jako koruna?