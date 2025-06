Bitcoiny a vyšší zdanění nemovitosti vinšuje Zbyněk Stanjura

Aféra, která stála křeslo ministra spravedlnosti Pavla Blažka a udělala nám, občanům ČR, ostudu v médiích po celém světě, je ve stručnosti následující podstaty.

Předseda ODS říkal ještě poslední květnový čtvrtek, že to byl dobrý nápad, prospěšný pro občany, ultra legální. Následující den už to byl důvod pro rezignaci ministra Blažka, do týdne se z kauzy stal horký brambor lemovaný slovy Fialy o etické a politické chybě, či slovy poslance ODS Haase: „Já se na kolegu Blažka velmi zlobím, že byla uzavřena darovací smlouva s pravomocně odsouzeným zločincem.“

Vládní poslanci chtějí teď znát motivaci dárce, ptají se na legálnost postupu, nadávají na Blažka a jeho špatný odhad. Ten vše nese útrpně, je totiž před volbami, a tak slíbil politickým kumpánům, že vezme vše na sebe. Byť vždy mluvil spatra, na noční tiskovce vystoupil a přečetl papírek s veřejnou sebekritikou. Nic to nemění na faktu, že ministr Stanjura i premiér Fiala nejdříve tvrdili, že nevěděli, pak se přiznali, že trochu věděli, až teď víme, že o Blažkově akci věděli zcela.

Špinavé peníze do státní pokladny nepatří

Důležité je, že kdyby si Blažek a spol. položili otázku morální a etickou dříve, nikoliv ex post, došlo by jim následující. Peníze darem od kriminálníka politik brát nemůže, ať je motivace jakákoliv. Jak se shodli vládní i opoziční poslanci, jiný případ by byl zabavení majetku z trestné činnosti, což je běžné, ale to není tento případ, a proto jsou dané peníze z kšeftu s drogami, zbraněmi a jinými na dark webu špinavé a do stání pokladny darem rozhodně nepaří.

Traduje se historka, že státní dluh Kolumbie chtěl koupit a tím splatit drogový král Pablo Escobar výměnou za to, že ho vláda nevydá do USA. Když odolala vláda kolumbijská, nemohla odolat vláda česká, v níž dominuje ODS (už předtím vroubek kampelička pana premiéra a vroubek dozimetru hnutí STAN).

A není to náhodou tak, že ryba smrdí od hlavy a vina je vždy na trenérovi? Házet vše na Pavla Blažka, přezdívaného Don Pablo, aniž by vyvodil odpovědnost jeho nadřízený - předseda vlády, je čestné a nepodrazácké jako zůstání Jana Lipavského ve vládě po vyhození Pirátů. Lipavského udělala ministrem strana pirátská poté, kdy nebyl zvolen poslancem. Fialu udělal předsedou strany i vlády Blažek poté, co ODS řadu korupčních kauz prvních dvaceti let své existence završila zásahem politice na Úřadu vlády za premiéra Nečase.

K podstatě věci po týdnu můžeme říci následující. Stát (tedy my občané) miliardu z bitcoinů (i podle vládních poslanců pravděpodobně špinavých) nemá. Ti, kteří si je koupili coby investici ve veřejné dražbě, mají oči pro pláč. Zbytek peněz je bůhvíkde. Ovšem přílepek ministra Stanjury, který osvobozuje od daně výnosy z bitcoinů po časovém testu jako u akcií, ten máme.

Stejně, jako máme další dění, které je příznačné. Ministr Jurečka zamáznul hlasy vládních poslanců zvýšení příspěvků na péči – pro lidi s různým stupněm závislosti ze zdravotních důvodů. Nemá prý peníze. Ovšem vláda po dojmem bitcoinů, jejichž výnosy bez daní vinšuje ministr Stanjura, najednou našla peníze na zvýšení platů vojáků, policistů a hasičů.

Po bezpečnostní radě svolané Petrem Fialou s cílem najít cestu z aféry daru bitcoinů od zločince tudíž mohli nemluvit o tom, co všechny zajímá – dar od kriminálníka, ale o zvyšování platů. A Vít Rakušan vládu zatím nepoložil. Akorát je zajímavé, že byť je vojáků skoro dvakrát méně než policistů a hasičů, ministryně obrany Černochová dostala mnohem více (ministerstvo obrany 4,307 miliardy, ministerstvo vnitra 2,7 miliardy). Stát tedy evidentně peníze má. Nebo je to vládě Petra Fialy už jedno.

A prý bude lépe

Podle preferencí odrážejících stav ekonomiky, pokusy o cenzuru jiných názorů a kauzy typu bitcoin, kampelička a dozimetr už si samozvaní nositelé „hodnotové politiky“ a „lepší politické kultury“ pravděpodobně nebudou muset lámat hlavu s odpovědnostní za hospodaření státu. Výše zmíněné ilustruje další fakt, který ve stínu bitcoinů z tržiště s drogami a zbraněmi zapadnul. Ti, kteří měli štěstí, že si pořídili bydlení v minulosti, kdy to šlo i s výplatou, bez nutnosti něco zdědit, užili si naplnění slibu koalice Spolu, kterým byli voliči lákáni v roce 2021.

„Mít kde bydlet není luxus! Odmítáme vyšší zdanění nemovitostí! Dáme Česko dohromady! Nápad na zvýšení daně z nemovitostí je opravdu nebezpečný. Nechápu, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení. Kromě toho se vyšší zdanění promítne do ceny nájmů a jediný, kdo na to doplatí, jsou právě nájemníci. To není správná cesta. My naopak chceme digitalizaci, zjednodušení stavebního řízení a nízké daně,“ vinšoval Zbyněk Stanjura, kterému to na volebních plakátech samozřejmě velmi slušelo. Následně se chopili moci a k dobrému dali konsolidační balíček. Není výjimka, že oproti roku 2022 nebo 2021 se platí daň z nemovitosti v násobcích.

Také se ukázalo, že za první část roku vláda zasekla sekeru „jen“ 170 miliard. Nic se neušetřilo, ale stouplo inkaso daní vlivem konsolidačního balíčku. Jednou se vláda šábne se zločincem, jindy se samosprávami, jindy zruší daňové výjimky, zvýší daně fyzickým osobám i právnickým, jindy pošle do důchodu později s méně penězi, a u toho nakoupí neexistující vojenské kuchyně nebo pošle zálohu na letadla, které přijdou za deset let. Ovšem bude lépe, říkal předseda Fiala, když jim dáme další čtyři roky u moci. Kdo tomu nevěří, k urně ať rychle běží.