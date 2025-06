Hra o Stanjuru je smutným závěrem koaličního vládnutí

Ano, opoziční rétorické výkony budou patrně dost ubohé, nicméně vládní výkon je ještě slabší. O dohodě ministra spravedlnosti se zločincem věděl přinejmenším ministr financí. Premiér údajně o celé věci získal jakési povědomí, ale pouze jako o podařené historce.

První a podstatná chyba byla v tom, že ministři vyjednávali s odsouzeným o jeho zablokovaných penězích. Na to měl od počátku reagovat každý z ministrů a netvářit se, že Pavlu Blažkovi se podařilo něco mimořádně dobrého, když údajně získal od zločince miliardu. Ukazuje se, že ani to není pravda, protože špinavé bitcoiny od pana Jiřikovského jsou volně nesměnitelné a kupci se budou obracet na stát s žádostí o proplacení.

Když aféra vypukla, měla vláda zareagovat radikálně. Nestalo se. Nejprve přišla bagatelizace, pak začaly vyplouvat podrobnosti o nestandardním postupu ministerstev a premiér se rozhodl hodit Pavla Blažka přes palubu. Blažkovi to až tak nevadilo, je to člověk do značné míry nad věcí. Nicméně záměr udělat z ministra spravedlnosti univerzálního viníka se nepovedl.

Všechny zraky se upírají na Zbyňka Stanjuru, který selhal a nevystoupil proti záměru ministra spravedlnosti, nyní předstírá, že o ničem nevěděl a svádí selhání na svůj vlastní sekretariát. To je za prvé směšné, za druhé irelevantní a nesnímá to z pana Stanjury politickou odpovědnost.

Snadný každodenní terč

Nejracionálnější premiérovou reakcí by byla výměna ministra financí. Pan Stanjura sice fatálně selhal, nicméně premiér jej potřebuje v rámci vnitrostranického života. Zbyněk Stanjura patří k nejsilnějším podporovatelům Petra Fialy, proto se může cítit jako nesesaditelný. Vláda přežije i tohle hlasování o nedůvěře a všichni si své funkce podrží. Jenže každý politický krok má své náklady.

Až do voleb bude Zbyněk Stanjura snadným každodenním terčem opozice. Proč by na něj po zbytek kampaně neútočili? Je to snadné, vděčné a pro opoziční voliče mobilizující. Navíc Stanjurovo selhání nelze popřít. Ministr financí, jako lídr kandidátky Spolu v Moravskoslezském kraji, neuhraje ve volbách moc slavný výsledek a jen bůh ví, zda lídra někdo z kolegů nepřeskočí.

Po volbách pak Stanjura nebude rozhodně oporou Petra Fialy, spíše jen přítěží. Spekulacím, zda nebylo lepší se poškozeného ministra financí, který navíc proslul svou nekompetentností, zbavit již před volbami, se ani po volbách nikdo neubrání. Navíc přežití vlády poškozuje i koaliční partnery, za bitcoiny budou platit i Starostové. Ti budou účtovat také až po volbách a možná to bude dost hořké bilancování.

Vláda vydrží, s ostudou a poškozená, nicméně premiér bude mít poslední čtyři měsíce normalizační klid na práci. To je cena za nedostatek odvahy, politické prozíravosti a selhávání při řízení kabinetu. Nedůstojné přežívání je vlastně zasloužené finále koaliční vlády.