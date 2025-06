Petr Pavel chce klid na práci. A prachy od Pabla Escobara by nevadily?

Do háje a do zádele, co jiného by mělo být důvodem politických otřesů než miliardový dar od překupníka drog? Budeme snad napříště v klidu, až dá třeba Babišově vládě miliardu Radovan Krejčíř, hned co si v JAR odsedí trest?

Koalice se nás ve zcela pochopitelné sebeobraně snaží přesvědčit, že se vlastně nic nestalo. Ministr Blažek jen něco „podcenil“ a rychle odstoupil, finito dvacet. Nikdo jiný s kauzou, která je vlastně nesrozumitelná, nemá nic společného.

Houbeles. Český stát, české úřady si nechaly – pod taktovou ministra spravedlnosti - darovat miliardu korun, s kterou by nechtěla nic mít žádná banka, burza ani směnárna. Ministr financí o tom věděl a nezasáhl, premiér o tom věděl a nezasáhl. Premiér kauzu dokonce několik dní zlehčoval (“Blažkovi věřím“, „Peníze pomohou českým občanům“, et cetera, et cetera).

Chlívek má sledování české politiky v popisu práce už jedenatřicátý rok, ale tohle je skutečně malér jako Brno, malér, jaký tu nikdy nebyl. Vedle něho blednou i pojmy jako Lajos Bács, Radjiv Sinha, údajné švýcarské konto ODS, směnka Stanislava Grosse, krabice s vínem Davida Ratha či kabelky Petra Nečase.

Legrační a nepravdivá argumentace

Nejsmutnější je obrana vlády a stability z úst hlavy státu. Ta na jednu stranu říká, že bitcoinová kauza je „velký průšvih“, který „ohrožuje důvěru ve spravedlnost a má potenciál poškodit nás v zahraničí“, jak se Petr Pavel nechal slyšet třetího června ve sněmovně. Ale zároveň z ní odmítá vyvozovat jakékoli důsledky kromě výměny ministra za partajní kolegyni. Výměny, kdy na vyšetření bude dohlížet ministryně ze stejné strany, která ten průšvih spískala a dopustila.

„Nemyslím, že by ta kauza měla vést k rezignaci celé vlády, navíc v tak krátkém období před volbami. Přece jen návrhů změn zákonů je ještě tolik a rozhodnutí, která vláda musí učinit, je hodně. Takže destabilizovat celou zemi krátce před volbami by nebylo asi rozumné,“ zopakoval Petr Pavel svůj postoj naposledy 10. června pro Seznam Zprávy.

Rozumíte tomu někdo?

Velký průšvih, který ohrožuje důvěru ve spravedlnost, ale budeme ho řešit tak, že ministra z ODS vystřídá ministryně z ODS. Jedeme dál, nic se nestalo, hlavně nesmí dojít k „destabilizaci“.

To je argumentace stejně tak politicky legrační jako fakticky nepravdivá.

Zaprvé: k žádnému „ohrožení zákonů“ by ani po hypotetickém pádu vlády nedošlo. Pád vlády neznamená konec Poslanecké sněmovny. Dolní sněmovna i Senát zůstanou ve stejném složení, i kdyby vláda padla.

Zadruhé: ve hře není ani žádná „destabilizace“ v podobě předčasných voleb, protože řádné volby už prezident vyhlásil na 3. a 4. října, tedy za tři a půl měsíce.

Zatřetí: i kdyby vláda padla, s nejvyšší pravděpodobností by dovládla v demisi – tedy kdyby ji k tomu prezident pověřil, což by bylo vzhledem k nadcházejícím volbám zcela logické, protože by skutečně nemělo valný smysl skládat na tři měsíce nějaký jiný kabinet. Tento jediný možný aspekt destabilizace má tedy Petr Pavel zcela ve svých rukou. Nebylo by tedy ohrožené žádné „rozhodnutí, které vláda musí učinit“.

Začtvrté: volby jsou skoro za tři měsíce, z toho dva z nich sežerou prázdniny – a premiér stejně už teď tráví, podobně jako opoziční předáci, skoro každý den volební kampaní. Tak o jaké destabilizaci politické scény tady pan prezident mluví?

Sečteno a podrženo: Petr Pavel očividně hájí kabinet Petra Fialy naprosto nepravdivými argumenty – a Chlívek se neodvažuje spekulovat, zda tak činí z neznalosti, nebo úmyslně.

Zlehčování průšvihu

Aby nedošlo k mýlce – Chlívek nevolá spolu s Babišem a Okamurou „Demisi!“, z podobných výkřiků už před dekádami vyrostl. Jen si dělá poněkud smutnou bžundu z hlavy státu, která hájí vládu argumenty, jejichž faktickou správnost by jí rozstříleli i středoškoláci v hodinách občanské nauky.

Je to vlastně ještě kormutlivější: Petr Pavel neustále mluví o hodnotách, ale když má konečně něco hodnotově rozhodnout, schovává se za zcela nepravdivá tvrzení.

Chlívek chápe, že se Petr Pavel nechce přidat k Andreji Babišovi a vyzývat vládu k odstoupení. Faktem však je, že svým mlčením a podporou vládního narativu celý průšvih zlehčuje a fakticky se staví na její stranu. Přitom by stačilo, aby trval na tom, že ministerstvo spravedlnosti nebude řídit Blažkova stranická kolegyně (a svým způsobem partajní „podřízená“ Petra Fialy).

Svým nekonáním a svou nepravdivou argumentací nám prezident vzkazuje zhruba toto: „Hodnoty jsou hodnoty, ale když by z nich měl vyplynout čin, který se kabinetu Petra Fialy nehodí, tak je v klidu zakopeme pod koberec.“

Chlívek si dovolí na adresu STAN, který ODS v bitcoinové kauze kryje, vzkázat jedno úsloví. V němčině zní Mitgefangen, mitgehangen, v některých westernech se prý říkalo Caught together, hanged together, hezky česky Spolu chyceni, spolu pověšeni.

O hlavě státu to samé napsat nemůžeme, aby si to někdo špatně nevyložil.

Faktem však je, že Petr Pavel dělá přesně to, co chce a potřebuje Petr Fiala. Nikoli to, co by bylo potřeba k obnově důvěry občanů ve spravedlnost a ve společný stát.