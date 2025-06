Dehonestovat kritiky je málo. Spolu trudnomyslně zjistilo, že s pátou kolonou si už nevystačí

Nejdříve se pokusili ohromit veřejnost a ty, kteří mají v popisu práce sledovat výklady politiky i přes den, novotami. Nejvýznamnější byla slova ministra Kupky, který se pokusil vzbudit nadšení lidu tím, že se Česká republika bude moci ještě více zadlužit – tentokrát na dopravní infrastrukturu. K dobru přidal svou srdcovku, že se za pár miliard také možná poletí za pár let do vesmíru.

Zadlužení na dopravní infrastrukturu je alespoň trochu obhajitelné. Otázka je, proč se do takové aktivity pustil právě na konci volebního období. A ještě více smutný fakt je, že výsledek ohlášeného šetření vlády je, že když rozpočteme státní dluh, každý občan včetně kojenců už dluží 313 tisíc korun, tedy o 93 tisíc korun více než touto dobou za bývalé vlády.

A zadlužení dále roste. Teď si chce vláda půjčovat na zbrojení, neboť její suverénní politika spočívá v tom, že když si v zahraničí pískli, najednou se jí zamlouvá pět procent na zbrojení. Zhruba 400 miliard jsou přibližně dvě třetiny výdajů na penze a přes tři čtvrtiny výdajů na zdravotnictví.

Bitcoiny, které svítí červeně

Byla by to zajímavá debata o tom, jak se peníze nás občanů vynakládají, kdyby se ale neprojednávalo něco jiného – státem přijatý dar od odsouzeného zločince. Probírají se různé technické detaily. Například že to bylo v bitcoinech. Dané bitcoiny svítí všude červeně, nedají se legálně směnit, protože pochází z kšeftování s drogami, zbraněmi, padělanými doklady atp. v temných zákoutích internetu.

Že to nejsou čisté prostředky, přiznal naposledy ministr Martin Dvořák za STAN v debatě na CNN Prima News po hlasování o vyslovení nedůvěry vlády a není v tom hodnocení sám. Už jen pár zarytců se snaží tvrdit i navzdory vládě samotné, že je to vše „ultralegální“. Dotyční se na tiskové konferenci tvářili patřičně trudnomyslně, zakaboněné výrazy nejtemnějších zákoutí nervozity. A proč? Najednou zjistili, že i ta část médií, která se k nim chovala doposud shovívavě, jim klade stejné otázky jako opozice v Poslanecké sněmovně i opozice mimoparlamentní.

De facto jde o to, že by se nic z té šlamastyky nestalo, kdyby stávající osazenstvo vládních křesel provedlo základní myšlenkovou úvahu – když přijde odsouzený kriminálník a nabízí prachy, tak si je nejen nemají brát, ale mají vše nahlásit. Když si zvládnul navíc obyčejný směnárník projet bitcoiny analyzátorem, který se červenal jako západ slunce v létě, mohl to dokázat stát zastupující občany, jimiž je placen.

Dále, proč se vše hodilo jen na exministra Pavla Blažka? Vždyť předseda ANO Andrej Babiš mává dopisem (evidentně se úředníci jistí, aby to vláda nehodila ještě i na ně), kde Blažek 30. ledna píše ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi, že věc chce projednat na základě „předchozího ústního jednání“. Není se co divit, že Stanjuru poslanci Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) při projednávání ve sněmovně schovávali a drželi dál, co to šlo.

Najednou pan předseda vlády musel odpovídat na nepříjemné otázky a nebylo kam uhnout. Hodit to na Babiše nevyšlo, výklady o proruských silách mu shodila samotná BIS, která prohlásila, že zapojení zahraničního aktéra není. Podobně se všichni zaklínají, že to byla morální a etická chyba, ale proč ta nervozita?

A předseda vlády neví, co dělají jeho podřízení? Pokud je to tak, měl by Fiala skončit. Pokud to předseda vlády vše věděl (musel přiznat, že minimálně část věděl, stejně jako Stanjura byl usvědčen, že se vše nedozvěděl až příliš pozdě), měl by i Petr Fiala skončit stejně jako exministr Blažek.

Další státní výdaje

Na tiskové konferenci nám také zachmuření vládní politici (STAN pro jistotu na tiskovce chyběl) oznámili, že Eva Decroix udělá dlouhou tiskovou konferenci s časovou osou případu. Po cca třech hodinách se zjistilo, že tiskovka nebyla dlouhá vůbec, z její časové osy se lidé dozví méně než z televize nebo tisku.

Navíc, a to je skandální, nás čekají další výdaje. Ano, nám daňovým poplatníkům už teď vznikla škoda jen tím, že za 650 tisíc si najala paní Decroix externí právní firmu, aby jí radila, jak dál s nečistými bitcoiny. Zatím je část zablokovaná, ovšem ta část prodaná, tu chtějí legální kupci od státu nahradit – „buď čisté bitcoiny, nebo peníze zpátky plus úhrada nákladů“ je logický postup.

Zbývá otázka, proč je to takový problém. Kdyby totiž stát peníze zabavil jako výnosy z trestné činnosti, tím by je vyčistil a mohly by se legálně používat. Takto, když to byl dar, jsou stále označené červeně a použít nejdou (jako hotové peníze po bankovní loupeži, pokud se bankéři zajistili). Což zjistil Tomáš Jiřikovský, když se pokusil uondat směnárníka, že jeho bitcoiny jsou legální, jelikož je stát přijal darem, načež směnárník vše nahlásil a tím to začalo.

V konečném důsledku tedy došlo k jedinému. Vláda už nemůže dehonestovat kritiky jako v případě demonstrantů, že jsou pátá kolona, proruští s drahými traktory atp. Průšvihy kampelička, Dozimetr, bitcoiny, podivné zakázky na ministerstvu obrany, typu nedodané a předražené kuchyně od bývalého senátora ODS, podobají se aférám ODS i ČSSD z minulosti, u nichž byli vždy lidovci coby stálice vlád se všemi možnými (mimo jiné byli i v Národní frontě před rokem 1989).

Požehnání pro opozici

Zahraniční média i poté, co ustála vláda Petra Fialy pokus opozice ji ve sněmovně svrhnout, píší o penězích od „odsouzence v souvislosti s překupnictvím drog“. Každý den vlády je požehnání pro opozici, protože takovou kampaň v neprospěch všech vládních stran by si snad ani nezaplatila. STAN promeškal svou marketingovou příležitost, kterou si podle ministra Víta Rakušana uvědomil. A občané? S chutí do práce platit vyšší daně krmení odváděním pozornosti do zahraničí, zatímco doma je pořádek jako v chlívě.