Bitcoinový trapas? Zmatek? Ostuda? Omyl, premiér je úplně vysmátý

Na první pohled to vypadá, že se ODS vaří ve vlastní bitcoinové šťávě a rozmazává si nevábné po hlavě. Dokonce i k vládě obvykle mimořádně vstřícné Hospodářské noviny píší o Evě Decroix: „nadějná politička, aktivní liberální hlas způsobilý přitáhnout ke straně mladé voliče, se v exekutivní roli změnila ve zmatenou postavu měnící postoje ze dne na den a vypouštějící slovní smog typu ,procesy jsou v procesu´.“

A Chlívek vám praví, že všechno to je jenom výtečná kouřová clona, která nás všechny odvádí od toho podstatného. Od odstoupení ministra Pavla Blažka si s námi Spolu točí jako s pimprlaty: řešíme, co chce ona, skáčeme na její návnady a úplně ignorujeme klíčovou podstatu kauzy. A ta zní: vláda je nucena rozhodovat o úplných ptákovinách - a přitom máme věřit, že premiér ani ministr financí nic nevěděli o tom, že někdo chce věnovat státu miliardu korun? Nepřišlo jim to divné? Celý ten neuvěřitelný příběh šel úplně mimo ně?

Ministr spravedlnosti patřil k nejbližším spolupracovníkům premiéra - a máme věřit, že premiér se o bitcoinech dozvěděl „pár dnů předem“? A že mu to bylo jedno?

Na základní škole jsme říkali „Buď je blbej, nebo navedenej“, což si vůči ústavním činitelům Chlívek samozřejmě nedovolí. Ale může se korektně zeptat: je pan premiér tak naivní, nebo jej ve skutečnosti řídil Pavel Blažek?

Jediný úkol paní ministryně

Je totiž úplně jedno, kdy a proč koordinátor Uhlíř opustí ministerstvo; je úplně jedno, zda a v jakém vyznění napíše svou zprávu; a je svým způsobem také úplně jedno, jaké části auditu od firmy Grant Thornton ministerstvo zveřejní. Žádný auditor ani koordinátor nám nemůže říct, zda se stalo něco trestného - na to jaksi nemají štempl.

Žádný auditor ani koordinátor nám taktéž nemůže říct, co na celém procesu bylo nemravného ani nehorázného - na to také nemají pouvoir. A upřímně řečeno - nemusíte být ani bývalý ústavní soudce, ani auditor, abyste si při pohledu na celý neuvěřitelný příběh ťukali na čelo.

Jen si v klidu zopakujme, co po rezignaci Pavla Blažka následovalo: ODS s pomocí prezidenta dosadila na ministerstvo spravedlnosti svou loajální členku, jejímž jediným úkolem je hrát celou situaci do autu. Ano, teď to vypadá, že paní Eva Decroix svou roli ne úplně zvládá a že ani auditoři, ani emeritní soudce si nechtějí kvůli ODS kazit jméno.

Ale nezapomínejme na dvě věci: ti, kteří vybrali Decroix za ministryni, vybrali i Uhlíře coby koordinátora a připravili i podmínky pro výběr auditora. Není moc velká šance, že by se touto cestou veřejnost cokoli dozvěděla. Tím Chlívek v žádném případě nezpochybňuje integritu pana koordinátora ani auditorů, ale prostě nedostali zadání ani informace nutné k tomu, aby něco skutečně důležitého mohli zjistit.

A teď ta věc nejdůležitější: vláda (resp. Spolu, resp. ODS) nám už dva měsíce tvrdí, že odchodem Pavla Blažka je věc vyřešena. Že premiér o ničem nevěděl a že se jej to netýká. Pokud média řeší Decroix, Uhlíře a Grant Thornton, je premiér úplně vysmátý. Těch pár zlomků procent voličů, které ztratí kvůli nevalnému uměleckému dojmu paní ministryně, jsou úplně irelevantní vedle toho, že se podařilo celou kauzu skopnout pryč od vlády, pryč od koalice, pryč od Fialy.