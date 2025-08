Bitcoinová telenovela Evy Decroix má za úkol očistit i Starosty

Krátký čas to vypadalo, že ministerstvo funguje podle zadání a odvrací pozornost od těch, kteří nesou politickou odpovědnost, a dělá vše, aby se na celou příhodu zapomnělo.

Jenže pak se ministryně rozhodla oznámit, že koordinátor dokoordinoval a je tedy zbytečný a proto též nevypracuje zprávu, neboť ta se též jeví zbytečnou. Následně obrátila a slíbila, že koordinátor zprávu dodatečně vypracuje. Jenže bývalý koordinátor odmítl cokoli sepsat a navíc popřel, že by jej ministryně spravedlnosti zbavila mlčenlivosti.

Avšak jako spravedliví fridolíni se do věci vložili Starostové apelem, žádajícím „srozumitelné vysvětlení nových informací“. Přičemž žádné nové informace nikdo neobjevil, tedy pokud za informace nepovažujeme organizační střečkování Evy Decroix.

Jak chcete někomu vysvětlit argentinskou telenovelu? Vždyť je to nekonečný sled jalových žvástů a teatrálních póz, které vedou jen k dalším žvástům a pózám. Eva Decroix z bitcoinové kauzy telenovelu vytvořila.

Koneckonců, kdyby Starostové chtěli, mohli mnohé pochopit z toho, co nám sdělil David Uhlíř svou větou: „Zpráva nebude, protože jsem skončil na ministerstvu spravedlnosti. Už s nimi nemám žádný právní vztah, tak není důvod, aby byla nějaká zpráva.“

Když střízlivě vyhodnotíme vše, co bývalý koordinátor říká, musí nám být situace jasná. Nic pěkného o kauze říci nemůže, protože všechna podezření jsou podle něj relevantní. Proto, v zájmu zachování korektních vztahů, mlčí a snaží se, obrazně řečeno, prchnout co nejdál. Kdo by také chtěl s podobnou levárnou mít něco společného, zvlášť bývalý soudce Ústavního soudu?

Hádka ve prospěch opozice

Starostové v úterý požádali Evu Decroix, aby na mimořádném předsednictvu STAN ve středu vysvětlila „vše“ stranickému vedení i veřejnosti. Zní to jako žádost o zkonstruování kulatého čtverce, nebo spíš o další pokračování hysterické telenovely. V to, že do bitcoinové kauzy nejsou namočeni premiér s ministrem financí, možná nevěří ani zaměstnanci hlavní kanceláře ODS a Eva Decroix má najednou vše sama vysvětlit veřejnosti i koaličním partnerům.

Jaké řešení si Starostové představují? Že Vít Rakušan vystoupí a řekne, že Evě Decroix věří úplně všechno? Nebo že jí nevěří ani slovo? Předseda Rakušan může přiznat smutnou pravdu o STAN: jsme bezmocná politická parta, která svou zoufalou pozici jen zdůrazňuje. Na to, abychom dva měsíce před volbami položili vládu, nemáme odvahu a na to, abychom potupně mlčeli, zas nemáme disciplínu. Proto raději své selhání, nebo chcete-li spolupachatelství, budeme chtít zakrýt nějakými scénkami. No to ani náhodou, ministr Rakušan nás raději oblaží nějakými vznešenými větami.

Starostové svou šanci distancovat se propásli, nyní se jen stěží zbaví role spolupachatelů, nebo přinejmenším těch, kteří neudělali vůbec nic pro to, aby se kauza objasnila. V klíčovém okamžiku se tvářili, že věří ODS úplně všechno. Tak co nyní chtějí po nešťastné Evě Decroix? Vždyť z ní by věrohodné a pravdě se blížící vysvětlení nevymámili ani v Guantánamu.

Prodlužování hádky o bitcoiny v rámci vládní koalice musí vyhovovat především opozici. Tam, kde mělo být ticho, znějí těžko uvěřitelné floskule, které občanovi stále připomínají, že nejzásadovější a nejlepší vláda za poslední desítky let (tak zní sebehodnocení vládního působení) se dala do holportu s kriminálníkem, při legalizaci výnosů z trestné činnosti. O dalších podílnících zatím nevíme.

Když se stanete profesionálním moralistou jako Vít Rakušan, nemůžete se v rámci hysterické volební kampaně tvářit, že miliarda nic neznamená, zvlášť pokud jste konkurenta chtěli ukřižovat pro padesát milionů. Telenovela pokračuje.